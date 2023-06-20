Ekrem İmamoğlu'nun 'Sözcü'leri Faik Öztrak'a fena ayar verdi: Siyasiler koltuklara yapışıp kalıyor





EN SON YÜZ YÜZE RESTLEŞTİLER

Son olarak Ahlatlıbel'de yüz yüze görüşen iki isimden İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu bu talebe karşılığı ise yine İstanbul'u işaret ederek yanıt verdi.

İmamoğlu ise değişim olmazsa İstanbul'un da kaybedileceğini söyleyip koltukta gözü olduğunu bir kez daha ilan etti.