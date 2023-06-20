Ekrem İmamoğlu'nun 'Sözcü'leri Faik Öztrak'a fena ayar verdi: Siyasiler koltuklara yapışıp kalıyor

Seçimlerin ardından sandığa gömülen CHP'deki koltuk kavgası her geçen gün daha da şiddetli hale geliyor. Daha önce adaylık için kapışan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında ise Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yemeye devam ediyor.
"DEĞİŞİM" DEDİ KAVGA ALEVLENDİ
Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde 'istifa ve değişim' sesleri yükseldi.
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltukta gözü olduğunu her fırsatta belli etti. İmamoğlu "Topyekün değişim" derken Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'a odaklan işine bak' restini çekti.
Kılıçdaroğlu değişim beklentisini bu şekilde savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor.