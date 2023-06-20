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    • 20.06.2023 23:07
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    • 20.06.2023 23:32
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    Ekrem İmamoğlu'nun 'Sözcü'leri Faik Öztrak'a fena ayar verdi: Siyasiler koltuklara yapışıp kalıyor

    CHP'deki koltuk savaşı tam gaz sürmeye devam ederken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekremci olarak bilinen Sözcü TV'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Daha önce Ekrem İmamoğlu'na 'yerini bil' mesajı veren Öztrak, canlı yayında Ekremci Sözcü TV'den fena ayar yedi. Sohbet sırasında Türk-İş'teki seçimlere değinen sunuculardan Saygı Öztürk'e yanıt veren CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek, "Orada da siyasetteki gibi koltuklara yapışıp kalıyorlar, delege sistemi de belli olduğu için değiştirmek kolay olmuyor." ifadelerini kullanınca yıllardır CHP'deki görevlerini bırakmayan Öztrak'ın yüzü düştü.

    Faik Öztrak’a fena ayar verdiler

    Seçimlerin ardından sandığa gömülen CHP'deki koltuk kavgası her geçen gün daha da şiddetli hale geliyor. Daha önce adaylık için kapışan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında ise Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yemeye devam ediyor.



    "DEĞİŞİM" DEDİ KAVGA ALEVLENDİ
    Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde 'istifa ve değişim' sesleri yükseldi.

    Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltukta gözü olduğunu her fırsatta belli etti. İmamoğlu "Topyekün değişim" derken Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'a odaklan işine bak' restini çekti.



    Kılıçdaroğlu değişim beklentisini bu şekilde savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor.



        EN SON YÜZ YÜZE RESTLEŞTİLER
        Son olarak Ahlatlıbel'de yüz yüze görüşen iki isimden İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu bu talebe karşılığı ise yine İstanbul'u işaret ederek yanıt verdi.

        İmamoğlu ise değişim olmazsa İstanbul'un da kaybedileceğini söyleyip koltukta gözü olduğunu bir kez daha ilan etti.



        KAVGA ÇİRKİNLEŞTİ: EŞEK YÜKÜ GÖNDERME
        Ekrem İmamoğlu dün Kılıçdaroğlu'na dönük ağır bir mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak ilk kez açık olarak "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.



        EKREM'İN 'SÖZCÜ'LERİNDEN FENA AYAR
        Tüm bu yaşananların ardından CHP'de altı dönemdir milletvekilliği yapan ve parti yönetiminde söz sahibi olan Faik Öztrak, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayın sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Ekremci olarak bilinen Sözcü TV, Faik Öztrak'a canlı yayında fena ayar verdi.

        EKREMCİ SÖZCÜ TV'DE CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'A SOĞUK DUŞ I VİDEO İZLE



            "KOLTUKLARA YAPIŞIP KALIYORLAR"
            Sohbet sırasında Türk-İş'teki seçimlere değinen sunuculardan Saygı Öztürk'e yanıt veren CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek, "Orada da siyasetteki gibi koltuklara yapışıp kalıyorlar, delege sistemi de belli olduğu için değiştirmek kolay olmuyor." ifadelerini kullanınca yıllardır CHP'deki görevlerini bırakmayan Öztrak'ın yüzü düştü.

            Hafif gülümseyerek başını öne eğen Öztrak'ın halleri dikkat çekti. Öztrak'ın bozulduğunu gören sunucular apar topar konuyu değiştirdi.



            ÖZTRAK AİLESİNİN KOLTUK SEVDASI
            Her fırsatta 'liyakat'ı diline dolayan Öztrak'ın ailesinin yıllardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları biliniyor. CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak, 23. 24. 25. 26. ve 27. ve son olarak 28. dönemde de milletvekili oldu.



            ÖZTRAK'IN BABASI ORHAN ÖZTRAK
            Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak 1962'de İsmet İnönü, 1975'de ise Ecevit tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 1963'de yine İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirilmişti.



                DEDESİ 8 DÖNEM BAKANLIK VE VEKİLLİ YAPTI
                Faik Öztrak'ın dedesi Mustafa Faik Öztrak'ın 1920 ila 1946 yılları arasında tam 8 dönem CHP'den milletvekilliği yaptığı ve 1939-1942 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı.



                AMCALARI DA GÖREV ALMIŞ
                CHP'li Faik Öztrak'ın amcaları Adnan Öztrak ve İlhan Öztrak da devlette önemli görevler edinmiş, Adnan Öztrak TRT'nin ilk genel müdürü olarak görev alırken, İlhan Öztrak 12 Temmuz 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün genel sekreteri olmuş ve Devlet Bakanı olarak kabineye girmiş.



                EKREM İMAMOĞLU'NA 'YERİNİ BİL, İŞİNE BAK' MESAJI
                Öte yandan Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattındaki koltuk kavgasında topa Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Faik Öztrak da müdahil olmuştu.

                CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na 'yerini bil' mesajı vermişti.

                Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak, İmamoğlu'na 'delege' ayarı vermeyi de ihmal etmedi. CHP Sözcüsü, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek. Kurultay tarihine karar verme yetkisi Parti Meclisimizindir." dedi.



                    "DELEGE BİZDE, ŞANSINI ZORLAMA EKREM"
                    "Partimiz için en güvenli liman CHP delegelerinin sinesidir" diyen Faik Öztrak'ın İmamoğlu'na bir kez daha "Delege bizde, kurultay bizde, şansını zorlama" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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                    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun 'Sözcü'leri Faik Öztrak'a fena ayar verdi: Siyasiler koltuklara yapışıp kalıyor
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