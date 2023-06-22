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    • 22.06.2023 10:44
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    Ege'de Yunan zulmü devam ediyor! Göçmenlerin küreklerini alıp ölüme terk ettiler

    Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği lastik bot, Yunanistan unsurlarınca geri itildi. Göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunan ölüme terk etti! Türk ekipler kurtardı

    Ege Denizi'nde göçmenleri geri iterek ölüme terk eden Yunanistan, insanlık dışı tutumunu sergilemeye devam ediyor.

    Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı "geri itme politikası" olarak adlarılan sistematik zulüm artık vahşet noktasına geldi.

    Geçtiğimiz yıllarda mültecileri döven, paralarını eşyalarını çalarak mültecileri soyulmuş bir vaziyette sınıra ölüme terk eden ve sığınmacı botlarını batırmaya çalışan Yunan unsurları, son olarak Bodrum'da marketten aldıkları 2 kişilik lastik botla kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri ölüme terk etti.

    KÜREKLERİNİ ALDILAR!

    Göçmenlerin önü Yunanistan unsurlarınca kesildi. Botlarından kürekleri alınan göçmenler, Türk kara sularına geri itildi.

    Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) devreye girerek kendilerini kurtardı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Geçtiğimiz günlerde de Yunanistan tarihin en ölümcül göçmen faciasına neden olmuştu.

    Yunanistan'da 14 Haziran'da alabora olan göçmen gemisi 82 kişiye mezar olmuştu. Yunanistan'ın çok sayıda göçmen taşıyan gemiyi 7 saat boyunca bilerek ölüme terk ettiğini delilleriyle ortaya çıkmıştı.

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