Ege'de Yunan zulmü devam ediyor! Göçmenlerin küreklerini alıp ölüme terk ettiler

Geçtiğimiz yıllarda mültecileri döven, paralarını eşyalarını çalarak mültecileri soyulmuş bir vaziyette sınıra ölüme terk eden ve sığınmacı botlarını batırmaya çalışan Yunan unsurları, son olarak Bodrum'da marketten aldıkları 2 kişilik lastik botla kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri ölüme terk etti.

KÜREKLERİNİ ALDILAR!

Göçmenlerin önü Yunanistan unsurlarınca kesildi. Botlarından kürekleri alınan göçmenler, Türk kara sularına geri itildi.



Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) devreye girerek kendilerini kurtardı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.