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    • 21.06.2023 22:55
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    CHP’li Barış Yarkadaş'tan itiraf: ‘Kılıçdaroğlu vekil listelerinde hata yapıldığını son anda fark etmiş ve MYK'yı değiştirmiş’

    28 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimet sonrası CHP'de genel başkanlık kavgaları giderek büyürken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda adeta partisini karıştıracak bir itirafta bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillik listelerinde hata yaptığını kabul ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, MYK'yı bu yüzden değiştirdiğini, önüne getirilen vekil listelerini son anda gördüğünü söylemiş. Bunu anladığında da epey geç olduğunu ifade etmiş" dedi. İşte CHP cephesini kızdıracak o detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’li Barış Yarkadaş’tan itiraf!

    Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDP ve PKK olmak üzere tüm ortaklarında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

    FATURAYI MYK VE DANIŞMANLARA KESTİ
    Kılıçdaroğlu bununla da kalmayıp istifa etmeyerek parti tabanının büyük tepkisini çekerken faturayı da MYK ve danışmanlarına keserek tüm isimlerin istifasını aldı.

    CHP MİLLETVEKİLİ BARIŞ YARKADAŞ İTİRAF ETTİ
    28 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimet sonrası CHP'de genel başkanlık kavgaları giderek büyürken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda adeta partisini karıştıracak bir itirafta bulundu.

        "ÖNÜNE GETİRİLEN VEKİL LİSTELERİNİ SON ANDA GÖRDÜ"
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillik listelerinde hata yaptığını kabul ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, MYK'yı bu yüzden değiştirdiğini, önüne getirilen vekil listelerini son anda gördüğünü söylemiş. Bunu anladığında da epey geç olduğunu ifade etmiş" dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN STRATEJİSİ FİYASKOYLA SONUÇLANDI
        Cumhurbaşkanı adayı olabilmek adına küçük partileri ikna için CHP listelerini DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye açan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'te güç yitirmesine neden oldu. Cumhurbaşkanlığı yarışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalan Kılıçdaroğlu, muafazakar seçmenden destek getirmesi beklediği ortaklarından kayda değer neredeyse hiçbir katkı alamadı. 37 vekili de küçük ortaklarına kaptıran Kılıçdaroğlu, stratejisi tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlandı.

        FETÖ İLTİSAKLILAR DAHİL 38 FARKLI PARTİ MENSUBUNU CHP'DEN VEKİL YAPTILAR
        Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ittifaklarındaki küçük partilere onlarca vekillik dağıtmıştı. 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı.

            iŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN 'HATA' LİSTESİ...
            Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıradan milletvekili oldu. CHP Yalova 1. sıra adayı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan da CHP'den meclise giren bir diğer isim oldu. CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp de meclise girdi. Konuralp geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak CHP tabanının büyük tepkisini çekmişti. Kemalizm ırkçıdır" diyen eski FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili olarak meclise girdi.

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            Haberler Güncel CHP’li Barış Yarkadaş'tan itiraf: ‘Kılıçdaroğlu vekil listelerinde hata yapıldığını son anda fark etmiş ve MYK'yı değiştirmiş’
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