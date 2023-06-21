CHP’li Barış Yarkadaş'tan itiraf: ‘Kılıçdaroğlu vekil listelerinde hata yapıldığını son anda fark etmiş ve MYK'yı değiştirmiş’

iŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN 'HATA' LİSTESİ...

Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıradan milletvekili oldu. CHP Yalova 1. sıra adayı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan da CHP'den meclise giren bir diğer isim oldu. CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp de meclise girdi. Konuralp geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak CHP tabanının büyük tepkisini çekmişti. Kemalizm ırkçıdır" diyen eski FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili olarak meclise girdi.

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