CHP’li Barış Yarkadaş'tan itiraf: ‘Kılıçdaroğlu vekil listelerinde hata yapıldığını son anda fark etmiş ve MYK'yı değiştirmiş’

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDP ve PKK olmak üzere tüm ortaklarında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
FATURAYI MYK VE DANIŞMANLARA KESTİ
Kılıçdaroğlu bununla da kalmayıp istifa etmeyerek parti tabanının büyük tepkisini çekerken faturayı da MYK ve danışmanlarına keserek tüm isimlerin istifasını aldı.
CHP MİLLETVEKİLİ BARIŞ YARKADAŞ İTİRAF ETTİ
28 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimet sonrası CHP'de genel başkanlık kavgaları giderek büyürken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda adeta partisini karıştıracak bir itirafta bulundu.