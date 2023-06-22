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    • 22.06.2023 11:38
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    • 22.06.2023 11:38
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    Son dakika: MSB açıkladı: Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

    MSB açıkladı: 2 terörist cehenneme gönderildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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