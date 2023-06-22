Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2023 07:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2023 07:11
    ABONE OL

    CHP Genel Merkezi'nde koltuk savaşları derinleşiyor! Kurultay öncesi Muharrem İnce sendromu! İmamoğlu ve Özel dışında adaylar da var ama...

    CHP’deki koltuk savaşı kurultay günü yaklaştıkça iyice derinleşiyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamak uğruna A Takımı’nı baştan sona değiştirirken öte yandan adaylığını ilan eden Ekrem İmamoğlu’na da aba altından sopa göstermeyi ihmal etmiyor. Koltuğa aday olan isimlerden biri de Özgür Özel. Ancak Ankara kulislerinde konuşulanlara göre sadece bu iki isim değil. Başka bazı isimlerin de başkanlığa aday olmak istediği ancak Muharrem İnce’ye yapılanların başlarına gelmesinden korktukları öğrenildi.

    Kurultay öncesi Muharrem İnce sendromu!

    CHP'de kurultay günü merakla beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel dışında da bazı önemli isimlerin genel başkanlığa aday olmak istediği, ancak olası bir mağlubiyette dışlanma ve tasfiye edilme korkusuyla adım atamadıkları iddia edildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'de yaşadığı sıkıntıları unutmayan partililer, kurultay öncesi temkinli hareket etmeye çalışıyor.

    2018 yılındaki kurultayda genel başkanlık mücadelesi veren İnce, delege gücünü elinde tutan Kılıçdaroğlu'na mağlup olmuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Sonrasında partisinin cumhurbaşkanı adayı gösterilen İnce, CHP tarafından seçim süreci boyunca ağır iftiralara maruz kalmış ve kampanyası adeta sabote edilmişti.

    Kılıçdaroğlu'na muhalefeti sebebiyle partide yalnızlaştırılan ve etrafındaki tüm arkadaşları tasfiye edilen İnce, en sonunda ağır baskıya dayanamayarak CHP'den istifa etmek zorunda kalmıştı. Mevcut delege yapısıyla Kılıçdaroğlu'nu yenmenin imkânsıza yakın gözükmesi, "parti içi oligarşi" eleştirilerini beraberinde getiriyor.

        GENEL MERKEZDE GERGİNLİK

        Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün genel merkezde 81 il başkanı ile yaptığı toplantıda gergin anlar yaşandı. Yaklaşık 8.5 saat süren toplantıda bazı il başkanları Kılıçdaroğlu'na destek verirken, bazıları ise değişimin şart olduğuna vurgu yaptı.

        Kritik buluşmada 24 il başkanının istifa ettiği iddiası yalanlandı. Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduklarına dair bir bildiriye imza atmaları istenen il başkanlarından bazıları ise bunu reddetti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ortak basın bildirimizi yarın (bugün) kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

        EKREM İMAMOĞLU'NA 'YERİNİ BİL, İŞİNE BAK' MESAJI
        Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattındaki koltuk kavgasında topa Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Faik Öztrak da müdahil oldu.

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na 'yerini bil' mesajı verdi.



        "Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak, İmamoğlu'na 'delege' ayarı vermeyi de ihmal etmedi. CHP Sözcüsü, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek. Kurultay tarihine karar verme yetkisi Parti Meclisimizindir." dedi.

        "DELEGE BİZDE, ŞANSINI ZORLAMA EKREM"
        "Partimiz için en güvenli liman CHP delegelerinin sinesidir" diyen Faik Öztrak'ın İmamoğlu'na bir kez daha "Delege bizde, kurultay bizde, şansını zorlama" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

            İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
            Öte yandan Bay Bay Kemal'in Ekrem İmamoğlu'na verdiği 'Delege bende kurultay bende istediğin kadar dene' mesajını hatırlamakta fayda var...

            Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza atmıştı.

            "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

            İmamoğlu - Kılıçdaroğlu hattındaki koltuk savaşını tüm detaylarıyla takip eden Takvim.com.tr, bu gelişmeyi "HODRİ MEYDAN EKREM" manşetiyle okurlarına aktarmıştı.


            BU MESAJ EKREM'E...
            CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Bundan sonraki süreci delegeler belirleyecek" açıklamasını yaparak Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu destekleyip hem Ekrem İmamoğlu'na "İstediğin kadar konuş, istediğin kadar dene... Delege bizde. Karar mekanizması biziz" mesajı vermişti.

            EKREMCİLER KÜPLERE BİNDİ: "BU FAİK HANGİ DÜNYADA YAŞIYOR?"
            Bu gelişme sonrası Ekremciler adeta küplere bindi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklendi.

            Portakal, "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? Bu nasıl bir özgüvendir. İnsanlara palavra satıyorsunuz, kocaman bir yalan söylüyorsunuz" diye konuştu.

            KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: ÖZTRAK'I DA GÖREVDEN ALIN
            CHP yönetiminin insanları uyuttuğunu belirten Portakal, "Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam hazır görevdeyken bu kişiyi (Öztrak) de görevden alırdım." dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Gençlere 3 müjde
            Haberler Güncel CHP Genel Merkezi'nde koltuk savaşları derinleşiyor! Kurultay öncesi Muharrem İnce sendromu! İmamoğlu ve Özel dışında adaylar da var ama...
                loading
                SON DAKİKA