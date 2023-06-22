MİT’in ‘Garson’ operasyonunda şok detaylar! SD kartından 6 bin kadına ait fotoğraf arşivi! Vücut yapılarına kadar not tutmuşlar

2017 yılında Fetullahçı Terör örgütünün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında üst düzey örgüt yöneticilerinin sekreteryasında görev aldığını belirten bir kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek "Garson" adıyla Tanık Koruma Kanunu prosedürü uygulanarak "gizli tanık" yapılmış, örgüt üyesi o dönem savcılığa bir cep telefonu ile şifresini bilmediği mahrem yapılanma tarafından kullanılan iki ayrı SD kartı teslim etmişti. O dönem yapılan çalışmalarda SD kartların yüzde 30'luk bölümü açıldıktan sonra deşifre edilen 4 bin 700 FETÖ üyesine Türkiye genelinde operasyonlar yapılırken, SD kartın kalan kısmının çözülmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı çalışma başlatmıştı.
KRİPTO ŞİFRE UZMANLARI 6 YILDA ÇÖZEBİLDİ
"Garson" kod adlı gizli tanığın verdiği özel programlarla şifrelenen SD kartların yüzde 70'lik kısmı Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki kripto şifre uzmanlarının tam 6 yıl süren çalışmaları sonrasında çözüldü.
Garson'un teslim ettiği SD karttan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivinden Emniyet Teşkilatı'nda 16 yıl görev yapmış tüm polis memurlarının örgüt üyesi olup olmadığı, olanların mahrem abileri, katalog evlilik yapıp yapmadıkları gibi bilgiler çıktı.