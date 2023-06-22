MİT’in ‘Garson’ operasyonunda şok detaylar! SD kartından 6 bin kadına ait fotoğraf arşivi! Vücut yapılarına kadar not tutmuşlar

ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'E "TEKMİL" NOTLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından şifresi kırıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na gönderilen veriler içerisinde 16 yıl içerisinde Emniyet Teşkilatında görev almış ve hiç deşifre olmamış polisler ile polislere mahrem imamlık yaptığı belirlenen isimler deşifre edilmiş oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Örgüt üyesi olan polis ve mahrem abilerin net sayısının şu an tam belirlenemediği KOM Başkanlığı bünyesindeki Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan özel birimin, şifreli özel çalışma ofisinde 55 bin farklı dosyayı satır satır incelemeye devam ettiği öğrenildi.