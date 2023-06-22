Seçimlerde sandığa gömülen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içinde değişim isteyenlerin sesini kesmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olmuştu.



Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den ihraç eden ve 10 gün önce geri dönen Tanju Özcan bir kez daha ihraç ediliyor.





TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ

CHP'ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.