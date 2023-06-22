Seçimlerde sandığa gömülen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içinde değişim isteyenlerin sesini kesmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olmuştu.
Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den ihraç eden ve 10 gün önce geri dönen Tanju Özcan bir kez daha ihraç ediliyor.
TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ
CHP'ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
"BAŞKALDIRIYORUM"
Kesin ihraç istemiyle disipline edilen Tanju Özcan karar sonrası sosyal medya hesabından bomba bir çıkıştı bulundu. Bolu Belediye Başkanı, büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.
CANLI YAYINDA BOMBA İTİRAFLAR
Yaşanan bu gelişmelerin ardından katıldığı canlı yayında konuşan Tanju Özcan bomba açıklamalarda bulundu. Bildiği üzere seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddeden Meral Akşener masadan "kumar masası" diyerek kalkmıştı.
Büyük baskılar sonucu hakaretler savurduğu masaya tekrar oturan Akşener büyük tepki toplamıştı. Konuya ilişkin itirafta bulunan Özcan, Mansur Yavaş'ın Akşener'e kazık attiğını söyledi.