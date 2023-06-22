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    • 23.06.2023 00:01
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    CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan "Mansur Yavaş, Meral Akşener'e kazık attı" itirafı

    CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında bomba itiraflarda bulundu. Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını reddeden Meral Akşener'in masadan kalkması ile ilgili konuşan Tanju Özcan,Mansur Yavaş’ın Akşener’e kazık attığını söyledi “Meral Hanım’ın zaten orada yediği bir siyasi kazık var, ben bunu biliyorum” diyen Özcan, "Meral Hanım maalesef Mansur Bey’in oyununa geldi olay bu. Meral Hanım gibi tecrübeli bir siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı?” dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Meral Hanım’ın yediği siyasi kazık var

    Seçimlerde sandığa gömülen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içinde değişim isteyenlerin sesini kesmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olmuştu.

    Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den ihraç eden ve 10 gün önce geri dönen Tanju Özcan bir kez daha ihraç ediliyor.


    TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ
    CHP'ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.



    "BAŞKALDIRIYORUM"
    Kesin ihraç istemiyle disipline edilen Tanju Özcan karar sonrası sosyal medya hesabından bomba bir çıkıştı bulundu. Bolu Belediye Başkanı, büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.



    CANLI YAYINDA BOMBA İTİRAFLAR
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından katıldığı canlı yayında konuşan Tanju Özcan bomba açıklamalarda bulundu. Bildiği üzere seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddeden Meral Akşener masadan "kumar masası" diyerek kalkmıştı.


    Büyük baskılar sonucu hakaretler savurduğu masaya tekrar oturan Akşener büyük tepki toplamıştı. Konuya ilişkin itirafta bulunan Özcan, Mansur Yavaş'ın Akşener'e kazık attiğını söyledi.



        "MERAL HANIM'IN YEDİĞİ BİR SİYASİ KAZIK VAR"
        "Meral Hanım'ın zaten orada yediği bir siyasi kazık var, ben bunu biliyorum"         diyen Özcan, "Meral Hanım maalesef Mansur Bey'in oyununa geldi olay bu. Meral Hanım gibi tecrübeli bir siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı?" dedi.



        " ÖNCE ADAYLIK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ…"
        Sözlerini sürdüren Tanju Özcan, "Mansur Yavaş'ın önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener de çıktı masadan kalkıyorum, kendim yürüyeceğim dedi. Olayın özü bu. En son en geç saate 'yanındayız' tweeti atan sayın Mansur Yavaş'tı" ifadelerini kullandı.



        NELER YAŞANMIŞTI?
        Akşener, 3 Mart 2023 günü Kılıçdaroğlu'nun adaylığının belli olmasının ardından zehir zemberek sözlerle masayı devirmişti. Akşener, "5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik. Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür." ifadelerini kullanmıştı.



            YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA YANINDAYIZ MESAJI
            Mansur Yavaş, 3 Mart günü yaptığı yaplaşımda Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu belirterek "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." demişti.

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            Türk Telekom
            Haberler Güncel CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan "Mansur Yavaş, Meral Akşener'e kazık attı" itirafı
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