LGBT terörüne destek veren Ahmet Mümtaz Taylan'a tepkiler dinmiyor: Batı'nız buysa Batı'nız batsın!

LGBT terörü tüm sapkınlığıyla topluma dayatılmaya çalışılıyor! Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş 'onur haftası' adı altında aile yapısını hedef alan bu sapkınlığı pompalıyor.

Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu sapkınlık projesine Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor.