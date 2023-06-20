LGBT terörüne destek veren Ahmet Mümtaz Taylan'a tepkiler dinmiyor: Batı'nız buysa Batı'nız batsın!

LGBT terörü tüm sapkınlığıyla topluma dayatılmaya çalışılıyor! Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş 'onur haftası' adı altında aile yapısını hedef alan bu sapkınlığı pompalıyor.
Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu sapkınlık projesine Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN'DAN SKANDAL
Son olarak Babalar Günü'nü fırsat bilen Ahmet Mümtaz Taylan, LGBT terörünü öven bir skandala imza attı. Taylan sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Başta lgbti+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
"BATI'NIZ BATSIN!" DEMEYELİM DE TAŞA MI DÖNELİM!"
Taylan'ın skandalına tepki yağdı. Bu sapkınlığa verilen desteği ve arka planını köşesine taşıyan Sabah Yazarı Salih Tuna, "Topluma cinsiyetsizliği dayatan, kendilerini karşı cinsten hissettiklerine söyleyen iki yaşındaki çocukların bile cinsiyet değiştirmelerine karar veren, çocukların erişkinlerle cinsel ilişki yaşamasını "çocuk hakları" kapsamında değerlendiren, pedofili ve ensest ilişkiyi "masum" görenlere karşı… "Batı'nız buysa, Batı'nız batsın!" demeyelim de taşa mı dönelim!" ifadelerini kullandı.
Tuna'nın yazısı şu şekilde;
"Kemal Tahir ve Oğuz Atay'la az yarenlik etmedi. Dahası merhum Kemal Tahir'le senaryo çalışmalarında bile bulundu.
Kim mi?
"Ulusal Sinema" akımı denince akla gelen ışıklar içinde yatası Halit Refiğ.
Malumunuz, Türk sinemasının köşe taşlarındandı. Tıpkı Lütfi Ömer Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Memduh Ün ve Osman Fahir Seden gibi.
Ha, bir de 'magazinel' bilgi vereyim: Şu bizim 'sevimli çatlak' Can Ataklı var ya, onun da bacanağıydı.