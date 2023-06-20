Mersin'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında D-400 kara yolu Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi.



Mehmet Nas yönetimindeki Antalya- Adana seferini yapan 07 ABS 327 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NYS 13 plakalı kamyon ile kavşakta çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan otobüs, park halindeki bir TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra dere yatağına düştü.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye erleri tarafından güçlükle çıkarıldı.