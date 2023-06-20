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    • 20.06.2023 09:42
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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM İHA'larının yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildiğini ve gerçekleşen operasyonla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İHA’lar buldu! Özel harekatçılar vurdu

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, operasyonu sosyal medya hesabından şu paylaşım ile duyurdu:

    KAHRAMANLARIMIZA BİN SELAM OLSUN

    Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında;

    EGM İHA'larımızın yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildi.

    Ve sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.

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    Batı’nız buysa Batı’nız batsın!
    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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