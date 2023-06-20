İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, operasyonu sosyal medya hesabından şu paylaşım ile duyurdu:
KAHRAMANLARIMIZA BİN SELAM OLSUN
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında;
EGM İHA'larımızın yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildi.
Ve sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.
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