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    • 14.06.2023 20:07
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    Bursa Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı! Ödül diye çıktığı sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konseri iptal edildi

    Melike Şahin'den skandal... Doğrudan aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı sözde ünlü isimler aracılığıyla pompalanmaya devam ediyor. Ödül almak için sahneye çıkan Melike Şahin skandal ifadelere imza atarak verdiği siyasi mesajlarlarla LGBT savunuculuğu yaptı. Öte yandan LGBT savunucusu Melike Şahin'in 22 Temmuz'da Bursa'da düzenleyeceği konser Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.

    takvim.com.tr
    Melike Şahin’den skandal sözler...

    Çeşitli sanatçılara sözde ödül verilen Elle Style Awards isimli Ödül Töreni'nde skandal üstüne skandal yaşandı.

    Eda Ece depremzedelere skandal sözler söylerken Mabel Matiz aile yapısını hedef alan sapkın LGBT'yi savundu.

    BİR SKANDAL DA MELİKE ŞAHİN'DEN
    Aynı törende benzer bir skandala Melike Şahin de imza attı. Sözde ödül almak için çıktığı sahnede siyasi mesajlar veren Şahin LGBT savunuculuğu yaptı. Şahin, "Bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hakettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." dedi.

    Şahin'in skandal ifadeleri şu şekilde;

    "Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek. Buna inanıyorum bunu hep beraber yacağız. Bütün kız kardeşlerim bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hakettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum."

        MABEL MATİZ'İN SKANDALI
        Mabel Matiz ise tepki çeken şu sözlere imza attı;

        "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum."

        EDA ECE'DEN DEPREMZEDELERE REZİL SÖZER
        Oyuncu Eda Ece ise katıldığı törende, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na oy veren depremzedeleri hedef aldı.

        Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı.

        KONSERİ İPTAL EDİN ÇAĞRISI
        Toplumun örf ve adetlerine karşı yapılan açıklamanın ardından sosyal medyada birçok vatandaş belediyelere çağrı yaparak bu isimlerin konserlerinin iptal edilmesini istedi. Bu çağrıların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı.

        İPTAL EDİLDİ
        Bursa'da 22 Temmuz Cumartesi günü Kültürpark'ta konser verecek olan şarkıcı Melike Şahin'in konseri iptal edildi.

        "MELİKE ŞAHİN KONSERİ İPTAL EDİLMİŞTİR"
        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."
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        Haberler Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı! Ödül diye çıktığı sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konseri iptal edildi
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