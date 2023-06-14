Bursa Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı! Ödül diye çıktığı sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konseri iptal edildi

EDA ECE'DEN DEPREMZEDELERE REZİL SÖZER

Oyuncu Eda Ece ise katıldığı törende, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na oy veren depremzedeleri hedef aldı.

Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı.

KONSERİ İPTAL EDİN ÇAĞRISI

Toplumun örf ve adetlerine karşı yapılan açıklamanın ardından sosyal medyada birçok vatandaş belediyelere çağrı yaparak bu isimlerin konserlerinin iptal edilmesini istedi. Bu çağrıların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı.

İPTAL EDİLDİ

Bursa'da 22 Temmuz Cumartesi günü Kültürpark'ta konser verecek olan şarkıcı Melike Şahin'in konseri iptal edildi.

"MELİKE ŞAHİN KONSERİ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."