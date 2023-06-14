Bursa Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı! Ödül diye çıktığı sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konseri iptal edildi

Çeşitli sanatçılara sözde ödül verilen Elle Style Awards isimli Ödül Töreni'nde skandal üstüne skandal yaşandı.
Eda Ece depremzedelere skandal sözler söylerken Mabel Matiz aile yapısını hedef alan sapkın LGBT'yi savundu.
BİR SKANDAL DA MELİKE ŞAHİN'DEN
Aynı törende benzer bir skandala Melike Şahin de imza attı. Sözde ödül almak için çıktığı sahnede siyasi mesajlar veren Şahin LGBT savunuculuğu yaptı. Şahin, "Bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hakettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." dedi.
Şahin'in skandal ifadeleri şu şekilde;
"Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek. Buna inanıyorum bunu hep beraber yacağız. Bütün kız kardeşlerim bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hakettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum."