CHP yandaşı Can Ataklı okullarda verilen din eğitimine ve İslam'a nefret kustu: Dünyanın en gerici uygulamaları





Okullarda verilen din eğitimi dünyanın en gerici uygulaması olarak değerlendiren Ataklı, "Ne manevisi ya, kim maneviyat diyor. Okul okuldur kardeşim. Okula mescit yapamasın, okula cami yapamazsın. 'Efendim çocuklar namaz kılacak niye rahatsız oluyorsun?' Rahatsızlık değil bu güzelim. Senin beynin almaz bunu. Çünkü sen pozitif değilsin, sen biatçısın. Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. 'Çocuklar nerede namaz kılacak?' kılar kardeşim evine gittiğinde kılar. Ya bu dünyanın en gerici kafası ya" ifadeleriyle hakaretler yağdırdı.



CHP yandaşı Can Ataklı'nın skandal açıklamaları şu şekilde;







"BÖYLE REZALET OLMAZ"

Okullarda verilen din eğitiminin rezillik olduğunu söyleyen Can Ataklı "Okullar pozitif bilimin alındığı yerdir. Dini bilimlerin alındığı ya da dini telkinlerin yapıldığı yer değildir, eğitim budur. Din eğitimi ya ayrıca verilir ya aileden alınır, dünyada da böyle. Başka dinden olanlar illa çocuklarına oraya gideceksin, kiliseye gönderir pazar günleri gönderir kendi de gider. Dini çocuk evinde öğrenir ya da benim çocuğum dindar büyüyecek din okulları var oraya gider. Orta okul, lise, üniversite buralar pozitif bilimlerin yeri. Böyle bir rezalet olmaz" ifadelerini kullandı.