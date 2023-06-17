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    • 17.06.2023 22:52
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    • 17.06.2023 22:52
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    CHP yandaşı Can Ataklı okullarda verilen din eğitimine ve İslam'a nefret kustu: Dünyanın en gerici uygulamaları

    Seçimlerin ardından iyice deliren CHP yandaşı Can Ataklı skandal açıklamalarına bir yenisi daha ekledi. Okullarda verilen din eğitimine ve İslam'a nefret kusan Ataklı, din derslerini dünyanın en gerici uygulaması olarak değerlendirdi. Sözlerine din eğitiminin toplumu cahil bıraktığını da ekleyen CHP yandaşı Can Ataklı, “Ne manevisi ya, kim maneviyat diyor. Okul okuldur kardeşim. Okula mescit yapamasın, okula cami yapamazsın. ‘Efendim çocuklar namaz kılacak niye rahatsız oluyorsun?’ Rahatsızlık değil bu güzelim. Senin beynin almaz bunu. Çünkü sen pozitif değilsin, sen biatçısın. Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. ‘Çocuklar nerede namaz kılacak?’ kılar kardeşim evine gittiğinde kılar. Ya bu dünyanın en gerici kafası ya" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı Can Ataklı nefret kustu

    Seçim sonuçlarından sonra iyice deliren CHP yandaşı Can Ataklı bu sefer de okullarda verilen din eğitiminı ve İslam'ı hedef alıp nefret kustu.



    Okullarda verilen din eğitimi dünyanın en gerici uygulaması olarak değerlendiren Ataklı, "Ne manevisi ya, kim maneviyat diyor. Okul okuldur kardeşim. Okula mescit yapamasın, okula cami yapamazsın. 'Efendim çocuklar namaz kılacak niye rahatsız oluyorsun?' Rahatsızlık değil bu güzelim. Senin beynin almaz bunu. Çünkü sen pozitif değilsin, sen biatçısın. Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. 'Çocuklar nerede namaz kılacak?' kılar kardeşim evine gittiğinde kılar. Ya bu dünyanın en gerici kafası ya" ifadeleriyle hakaretler yağdırdı.

    CHP yandaşı Can Ataklı'nın skandal açıklamaları şu şekilde;



    "BÖYLE REZALET OLMAZ"
    Okullarda verilen din eğitiminin rezillik olduğunu söyleyen Can Ataklı "Okullar pozitif bilimin alındığı yerdir. Dini bilimlerin alındığı ya da dini telkinlerin yapıldığı yer değildir, eğitim budur. Din eğitimi ya ayrıca verilir ya aileden alınır, dünyada da böyle. Başka dinden olanlar illa çocuklarına oraya gideceksin, kiliseye gönderir pazar günleri gönderir kendi de gider. Dini çocuk evinde öğrenir ya da benim çocuğum dindar büyüyecek din okulları var oraya gider. Orta okul, lise, üniversite buralar pozitif bilimlerin yeri. Böyle bir rezalet olmaz" ifadelerini kullandı.



    DİN EĞİTİMİ ÇOCUKLARI CAHİLLEŞTİRYOR
    Skandal söylemlerini sürdüren Can Ataklı okullarda verilen din eğitiminin çocukları cahilleştirdiğini söyleyerek, "Yok imam gelecekmiş de manevi ulan maneviyi evde alıyor zaten. Ayrıca öğretmenler de böyle robot değil ki pek çok manevi değerlerinde öğretmenlerden alıyorlar. Ama bunların derdi bir din eğitimi vermek değil. Toplu cahil bırakarak, cahilleştirerek vatandaşlık bilincini elinden alarak onun özgür bir birey olarak bir şey sormasını, eleştirmesini, başkaldırmasını önlemek din adı altında kindar yetiştirmek, intikamcı yetiştirmek, savaşçı yetiştirmek" dedi.



        "DÜNYANIN EN GERİCİ KAFASI"
        "Ne manevisi ya, kim maneviyat diyor. Okul okuldur kardeşim. Okula mescit yapamasın, okula cami yapamazsın. 'Efendim çocuklar namaz kılacak niye rahatsız oluyorsun?' Rahatsızlık değil bu güzelim. Senin beynin almaz bunu. Çünkü sen pozitif değilsin, sen biatçısın. Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. 'Çocuklar nerede namaz kılacak?' kılar kardeşim evine gittiğinde kılar. Ya bu dünyanın en gerici kafası ya. Okulda din eğitimi olmaz. Yıllarca bu tartışıldı bakın din dersi bile olmaz. Belki ahlak dersi veya dinler tarihi dersi olur. Bize din dersi diye okutulan; İslam, namaz nasıl kılınır, dualar ezberletilir, sureler ezberletilir. Olmaz!"



        OKULDA VERİLEN EĞİTME KARŞI DİRENMEYE ÇAĞIRDI
        "Bunu söyleyicinde dine hakaret diyor. Dine hakaret değil, eğitim başka bir şey. Ben çocuğumun bu eğitimi almasını istemiyorum tamam. Eskiden İmam Hatip okulları vardı. Oradan mezun olan da imama olabilir, vaiz olabilir. Ne yaptılar şimdi herkes İmam hatipli olacak. Bu dünyanın en gerici uygulamasıdır. Ama gel anlat bu kafalara. Çünkü almak istemiyor, neden toplum uyuşmuş, bana biat eden, kindar ve savaşçı olsun. İslam savaşçıları yetiştirmek istiyor. Hiçbir işe yaramaz, Türkiye'yi karanlığa götürür. Ben o çocukları görüyorum törenler yapıyorlar çok güzel bir şeymiş maneviyatla yetişen, maneviyatla falan yetişmiyor. Ot gibi yetiştiriyorsunuz bütün bilincini elinden alıyorsunuz. Haberi yok çocukların. Onun için çok zararlıdır, çok yanlıştır mutlaka direnilmesi gerekiyor. "


        TEKBİR GETİRİLMESİNDEN RAHATSIZ OLMUTŞU
        Türkye'de meydana gelen asrın felaketinde CHP yandaşı isimler İslam'a karşı nefret yüklü duruşlarını deprem üzerinden de ortaya koymuştu. CHP yandaşı Can Ataklı, vatandaşların enkaz altından kurtarıldığı esnada tekbir getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı skandal ifadelerle dile getirmişti.

        "BU KADAR ABSÜRT BİR ŞEY OLAMAZ"
        Tekbir getirmenin absürt bir durum olduğunu iddia eden Can Ataklı şu skandal ifadeleri kullanmıştı;

            "İlk defa burada yaşadık. AFAD'ın içine sokulan 'AKP militanları' dinci gruplar, başka yok zaten... Ana kadrolar hepsi dinci ve ilk defa bu depremde bir tekbir getirilmesini duyduk. Bu kadar absürt bir şey olamaz. Tekbir bir kaç yerde getirilir cenazede, kurban kesilirken ve bayram namazlarında bunların kuralları var.

            "NEREDEN ÇIKTI BÖYLE BİR ŞEY..."
            Sen içeriden yaralı çıkarıyorsun ve tekbir diyip Allahu ekber diye bağırıyorsun çıkan adam bir kere kesin tramva geçirir. Nereden çıktı böyle bir şey..."

            Ataklı daha sonra "Daha önce hiç bir depremde böyle bir şey görmedik. Şimdi bakın bu işi de bir şova din istismarına çeviriyorlar." iddiasında bulunurken tekbir getiren vatandaşların görüntüsünü ekrana verip skandal sözlerini şöyle sürdürdü;

            "Ne bu söyler misiniz ne anlama geliyor. Kadınlar erkekler sahte bir heyecanla tekbir Allahu ekber falan..."
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            Vermem seni ellere
            Haberler Güncel CHP yandaşı Can Ataklı okullarda verilen din eğitimine ve İslam'a nefret kustu: Dünyanın en gerici uygulamaları
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