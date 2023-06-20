Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde Tel Rıfat sorumlusu Rıdvan Ulugana öldürüldü

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlusunu öldürdü.
Güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle MİT'in öncelikli hedefleri arasında bulunan Şehba Bölge Sorumlusu Karker Kod Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi.
Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanan RıdvanUlugana, MİT tarafından hedef listesine alındı.
MİT TALİMATI VERDİ
MİT, örgüt içerisindeki kaynakları ile Suriye/Tel Rıfat'ta bulunduğunu bildiği R.Ulugana'nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir planlama yaptı.
MİT, Suriye alanındaki TSK unsurlarına yönelik eylem talimatlarını veren R.Ulugana'nın faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu. MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Tel Rıfat'ta R.Ulugana'yı, operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KABUSU OLDU
Son dakika haberi.... MİT, 17 Haziran'da MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Yılmaz Behrareş kod Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale getirmişti.
HEDEF LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ
MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa'daki cezaevi saldırısı da dâhil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP'nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine dahil edildi.
PKK/KCK mensupları ile birlikte, Suriye'de ve ülkemizde bulunan güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Osman Nuri Ocaklı'nın yerini, MİT, saha ajanları vasıtasıyla öğrendi. MİT'in birbirinden habersiz biçimde sahaya çıkardığı ajanlar farklı zaman ve mekânlarda Ocaklı'yı takibe aldı.