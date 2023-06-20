Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde Tel Rıfat sorumlusu Rıdvan Ulugana öldürüldü

2019 yılında Bayram Namaz'ın etkisiz hale getirilmesi sonrasında MLKP Suriye Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'ün yardımcısı olarak faaliyet yürütmeye başlayan Osman Nuri Ocaklı Temmuz 2022'den itibaren Suriye/Ayn El Arap'ta sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti.

MİT'TEN BAHAR TEMİZLİĞİ

MİT, geçtiğimiz günlerde Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi. Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.