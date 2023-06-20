Meral Akşener kongrede ittifaka saydıracak! "CHP ile yan yana olmak problem yarattı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.
CHP KARIŞTI İYİ PARTİ BÖLÜNDÜ
Seçimlerin ardından muhalefet karıştı. CHP'de Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerken Kılıçdaroğlu da 'Buradayım' mesajıyla koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.
Bir başka kriz de İYİ Parti'de koptu. Akşener'e karşı 'istifa' çağrısı yapılırken Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali gibi isimler de sert eleştiriler yaparak Akşener ile yollarını ayırdı.
AKŞENER İTTİFAK ORTAKLARINA SAYDIRACAK
Meral Akşener'in kongrede ittifak ortaklarına saydıracağı ortaya çıktı.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, "Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.
CHP VE HDP YÜZÜNDEN OY KAYBETTİK
Saymaz, "İYİ Partili yetkililer, 'CHP'nin HDP'den oy desteği alması nedeniyle biz oy kaybettik' diyorlar. Seçmen bizi, 'Ne biçim milliyetçisiniz' diye cezalandırdı diyorlar. İYİ Parti bundan sonra Milliyetçi Muhafazakar üçüncü bir yol olarak konumlanacak. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan farklı olarak üçüncü bir seçenek olmak isteyecekler." ifadelerini kullandı.
"CHP'ye yakın bazı medya kuruluşlarında kullanılan üslubun partide büyük rahatsızlık yarattığını ve burada önce Muharrem İnce'ye sonra da Sinan Oğan'a oy kaydığını söylüyorlar." diyen Saymaz şunları söyledi;
"CHP'nin kanıksanmış bir yüzde 25'i var. Onun dönüşmesi mümkün değil. Biz CHP ile bir arada iktidara gelemeyiz. CHP'nin iktidar perspektifi yok. Biz buradan ayrılmalıyız. Milliyetçi Muhafazakar bir yol izlemeliyiz diyorlar."
EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇIKIŞINDA AKŞENER PARMAĞI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' söylemlerini Meral Akşener'in desteklediği biliniyor.
Genel Başkanlığa oturamaması durumunda partide tamamen saf dışı kalacak İmamoğlu'nun yeni parti hazırlıkları kapsamında çalışmalara başlaması güçlü ihtimal. Dün kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız'ın kurulacak yeni partide görev alması bekleniyor.
Gazeteci Abdulkadir Selvi geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine Altılı Masa'yı bombalaması beklendiğini, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek İmamoğlu'nun değişim çağrılarını destekleyeceğini iddia etmişti. Taylan Yıldız'ın istifasının ve yeni parti hazırlıklarının arkasında Akşener'in yönlendirmesinin olabileceği kulislerde konuşulanlar arasında.