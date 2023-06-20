Meral Akşener kongrede ittifaka saydıracak! "CHP ile yan yana olmak problem yarattı"

Bir başka kriz de İYİ Parti'de koptu. Akşener'e karşı 'istifa' çağrısı yapılırken Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali gibi isimler de sert eleştiriler yaparak Akşener ile yollarını ayırdı.

AKŞENER İTTİFAK ORTAKLARINA SAYDIRACAK

Meral Akşener'in kongrede ittifak ortaklarına saydıracağı ortaya çıktı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, "Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.

CHP VE HDP YÜZÜNDEN OY KAYBETTİK

Saymaz, "İYİ Partili yetkililer, 'CHP'nin HDP'den oy desteği alması nedeniyle biz oy kaybettik' diyorlar. Seçmen bizi, 'Ne biçim milliyetçisiniz' diye cezalandırdı diyorlar. İYİ Parti bundan sonra Milliyetçi Muhafazakar üçüncü bir yol olarak konumlanacak. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan farklı olarak üçüncü bir seçenek olmak isteyecekler." ifadelerini kullandı.