

Türkiye'nin gündemine taşınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgüt yapılanması büyük yankı uyandırmıştı.

PKK terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan talimatıyla kurulan DİAYDER referansıyla, PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı 455 PKK/KCK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP ile FETÖ terör örgütü üyelerinin işe alınmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine konun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 hazine maliye müfettişi, 5 mülkiye müfettişi, 1 MASAK uzmanı ve 1 tanede ticaret müfettişi görevlendirilmişti.