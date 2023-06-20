CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde işe alınan terör destekçileri ifşa olmaya devam ediyor.
ŞAFAK DURAN DAVASINDA KARAR ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, terör örgütü PKK üyeleriyle silahlı fotoğrafları çıktığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Şafak Duran'ın davasında karar çıktı.
Mahkeme, sanık Duran'ı örgüt üyeliği sabit görüldüğü gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Duran'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki duruşmada 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Duran'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrarladı.
UZUN NAMLULU SİLAHLA FOTOĞRAF
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak Duran isimli kişinin, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi. Şahıs geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.
Türkiye'nin gündemine taşınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgüt yapılanması büyük yankı uyandırmıştı.
PKK terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan talimatıyla kurulan DİAYDER referansıyla, PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı 455 PKK/KCK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP ile FETÖ terör örgütü üyelerinin işe alınmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine konun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında 1 hazine maliye müfettişi, 5 mülkiye müfettişi, 1 MASAK uzmanı ve 1 tanede ticaret müfettişi görevlendirilmişti.