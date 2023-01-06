CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalan ve projeye çökme belediyeciliği! 'Hangi başkan kaç km metro inşa etti' skandalı

2019'DA YÜZDE 70 BİTİRİLMİŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün İmamoğlu'nun "biz olmasak inşaat şeklinde kalırdı" sözleriyle açtığı Bostancı-Dudullu metro hattı için çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, "Görüyoruz ki maalesef o bırakılan hizmetler olduğu gibi duruyor. Bugün Bostancı-Dudullu metro hattının açılışını yapacaklar. Biz 2019 yılında burayı da yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik. Aradan 4 yıl geçti. Halbuki çoktan bitirilmesi gereken bir hattı. İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin belediye tarafından yapımı başlanmış olan bir hastane yolunu yapmayan bir yönetimi görünce devralarak 1 ay içinde hastane yolunu yaptık. Hastaneye yol yapmayı tercih eden bir zihniyeti İstanbul yaşıyor" dedi.