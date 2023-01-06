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    • 06.01.2023 17:08
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalan ve projeye çökme belediyeciliği! 'Hangi başkan kaç km metro inşa etti' skandalı

    Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluya hizmet yerine yaptığı tatillerle, hakaretleriyle ve son zamanlarda da adaylık sevdasıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yeni bir skandala imza attı. 150 günde 150 proje diye başlattıkları AK Partili belediyelerin projelerine çökme işlemine bugün yenilerini ekleyen İmamoğlu, Bostancı-Dudullu metro hattının açılışında "Biz göreve gelmesek açılamaz, hala duran inşaatlara dönüşmüş olurdu" dedi. İmamoğlu'nun bahsettiği metro hattının 2019 yılında yüzde 70'i tamamlanmış şekilde CHP'li yönetime teslim edildiği ortaya çıktı. İmamoğlu yönetiminin çökme belediyeciliğine sosyal medya üzerinden de şahit olundu. Bazı CHP trolü hesaplar ve CHP'li vekiller tarafından paylaşılan "Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?" görseline göre Bedrettin Dalan'dan bu yana en çok metro inşası Ekrem İmamoğlu'nda gösterildi. Ancak proje fakiri İmamoğlu yönetiminin 4 senede sadece 4,4 km metro inşa ettiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Fatma Gül
    ’Hangi başkan kaç km metro inşa etti’ skandalı

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana İstanbul'a hizmet etmezken geçmiş dönemde yapımına başlanan projeleri "150 Günde 150 Proje" adı altında kendi yönetimi yapmış gibi servis etmeye devam ediyor.

    Buna en son örnek bugün gerçekleşti. İmamoğlu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önüne yapılması gereken metroyu ve Sabiha Gökçen metrosunu kendi yönetimi durdurmamış gibi "Göreve gelir gelmez, tabiri caizse, metro yapmayı, İstanbul için bir onur ve ana hizmet meselesi kabul ettik" dedi.

    İstanbulluların hafızasına kazınan metrolardaki aksaklıklar, seferlerin durması başka bir ilde yaşanıyormuş edasıyla konuşan İmamoğlu, "3,5 yıldır enerjimizin ve odağımızın en az yarısını, raylı sistem inşaatlarına adadık. Elbet görev sürem bittiğinde, İstanbullular benim de metroyla ilgili karnemi çıkaracak. O gün geldiğinde, ben ve ekibim, metro yapımında İstanbul'un yüzünü ağartan yöneticiler olarak anılmak istiyoruz. Tarihe geçmek istiyoruz. İyi anılmak istiyoruz; şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyoruz. İşte bunun için gerçekleştirdiğimiz bu değerli açılış çok önemli" ifadelerini kullandı.

        Kendisinden önceki yönetimlerin nimetlerinden yararlanan İmamoğlu, "Bugünkü açılış dahil, İstanbul'a kazandırdığımız metro hattı uzunluğu 46.2 kilometreye ulaştı. Daha fazlasının imalatına devam ediliyor. Bu 46 kilometrenin tamamını, A'dan Z'ye biz yapmadık. Ama bu 46 kilometreliklik hattın, biz göreve gelmesek açılamaz, hala duran inşaatlara dönüşmüş olurdu. Bu çok açık ve nettir" demekten çekinmedi.

        2019'DA YÜZDE 70 BİTİRİLMİŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLMİŞTİ
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün İmamoğlu'nun "biz olmasak inşaat şeklinde kalırdı" sözleriyle açtığı Bostancı-Dudullu metro hattı için çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

        Karaismailoğlu, "Görüyoruz ki maalesef o bırakılan hizmetler olduğu gibi duruyor. Bugün Bostancı-Dudullu metro hattının açılışını yapacaklar. Biz 2019 yılında burayı da yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik. Aradan 4 yıl geçti. Halbuki çoktan bitirilmesi gereken bir hattı. İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin belediye tarafından yapımı başlanmış olan bir hastane yolunu yapmayan bir yönetimi görünce devralarak 1 ay içinde hastane yolunu yaptık. Hastaneye yol yapmayı tercih eden bir zihniyeti İstanbul yaşıyor" dedi.

        'HANGİ BAŞKAN KAÇ KİLOMETRE METRO İNŞA ETTİ?' YALANI

        Proje fakiri İmamoğlu, yalanlarını desteklemek için bir de görsel hazırlatmış. Sosyal medyada CHP'li milletvekillerinin paylaştığı görsele göre Bedrettin Dalan'dan bu yana en çok metro inşası Ekrem İmamoğlu'nda görünüyor.

        Peki işin aslı öyle mi? Gelin birlikte bakalım.

            MAHMUTBEY-MECİDİYEKÖY METROSU İLE ALİBEYKÖY-CİBALİ TRAMVAYI

            CHP'liler tarafından paylaşılan görselde İmamoğlu'nun hanesine yazılan Mahmutbey - Mecidiyeköy metrosu ile Alibeyköy - Cibali tramvayı Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal dönemlerine aittir. Yani İmamoğlu'nun çöktüğü sadece bu iki hattın toplam uzunluğu 28 Km.

            DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI

            Bugün açılışı yapılan 14.3 KM uzunluğundaki Dudullu-Bostancı metro hattının ise %70'i 2019'da tamamlanmıştı. Yani 6'lı masanın neredeyse çıkartma yaptığı bu açılışın da büyük kısmı AK Partili İBB dönemine ait.

            PEKİ İMAMOĞLU YÖNETİMİ NE YAPTI?
            AK Partili yönetimlerin projelerine çökmelerini saymazsak, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin 4 senede yaptığı metro hattının uzunluğu;

            Ataköy-İkitelli metrosunun Bahariye ve Masko durakları: 2 KM

            Mecidiyeköy-Kabataş metrosunun Fulya ve Yıldız duraklar: 2 KM

            Aşiyan Finüküler: 400 Metre yani toplamda 4,4 km.

                HİZMET DEĞİL ÇÖKME BELEDİYECİLİĞİ
                Tüm bu verilere bakıldığında CHP'li İmamoğlu'nun belediyecilikteki anlayışının hizmet değil çökme ve yalan üzerine olduğu gözler önüne seriliyor.
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                Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalan ve projeye çökme belediyeciliği! 'Hangi başkan kaç km metro inşa etti' skandalı
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