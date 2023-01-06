CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalan ve projeye çökme belediyeciliği! 'Hangi başkan kaç km metro inşa etti' skandalı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana İstanbul'a hizmet etmezken geçmiş dönemde yapımına başlanan projeleri "150 Günde 150 Proje" adı altında kendi yönetimi yapmış gibi servis etmeye devam ediyor.
Buna en son örnek bugün gerçekleşti. İmamoğlu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önüne yapılması gereken metroyu ve Sabiha Gökçen metrosunu kendi yönetimi durdurmamış gibi "Göreve gelir gelmez, tabiri caizse, metro yapmayı, İstanbul için bir onur ve ana hizmet meselesi kabul ettik" dedi.
İstanbulluların hafızasına kazınan metrolardaki aksaklıklar, seferlerin durması başka bir ilde yaşanıyormuş edasıyla konuşan İmamoğlu, "3,5 yıldır enerjimizin ve odağımızın en az yarısını, raylı sistem inşaatlarına adadık. Elbet görev sürem bittiğinde, İstanbullular benim de metroyla ilgili karnemi çıkaracak. O gün geldiğinde, ben ve ekibim, metro yapımında İstanbul'un yüzünü ağartan yöneticiler olarak anılmak istiyoruz. Tarihe geçmek istiyoruz. İyi anılmak istiyoruz; şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyoruz. İşte bunun için gerçekleştirdiğimiz bu değerli açılış çok önemli" ifadelerini kullandı.