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    Başkan Erdoğan'a peş peşe güven mektubu sunumu! Külliye'de kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'yi kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler,Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i kabul etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lang, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    "BU GÜVEN MEKTUBUNU SUNMAKTAN ONUR DUYARIM"
    Büyükelçi Lang, güven mektubu takdimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe, "Size bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım." dedi.

    HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
    Lang'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

        IRAK'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ AL-LACHMAWİ BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'yi de kabul etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN, IRAK BÜYÜKELÇİSİ MAJİD ABDULREDA HASSAN AL-LACHMAWİ'Nİ KABUL ETTİ! I VİDEO İZLE

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al-Lachmawi, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Al-Lachmawi'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz'ı kabul etti.

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