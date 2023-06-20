Başkan Erdoğan'a peş peşe güven mektubu sunumu! Külliye'de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i kabul etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lang, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
"BU GÜVEN MEKTUBUNU SUNMAKTAN ONUR DUYARIM"
Büyükelçi Lang, güven mektubu takdimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe, "Size bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım." dedi.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
Lang'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.