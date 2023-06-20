16 saatlik yol 6,5 saate düşüyor | Malatya'yı hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a bağlayacak! Seferler başladı

280 TL'YE ANKARA'YA GİDİLEBİLECEK

Saat 08.10'da ilk seferi başlayan Bölgesel Trenin uğurlama programında konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, medeni ülkelerde bir dakikanın bile çok önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de Devlet Demir Yolları toplu taşıma açısından saate çok titizlikle uyan bir ülkedir. Biz araçla bile 6 buçuk saatte Malatya'dan Ankara'ya gidemiyoruz ama bu tren ile Sivas bağlantılı olarak, 280 TL'ye Ankara'ya ulaşabileceğiz. Bu çok değerli bir hizmet. Ayrıca Yazıhan ve Hekimhan'daki istasyonlardan da binilebilecek ve çok kısa bir süre içerisinde 6 buçuk saat gibi bir sürede Ankara'da olabilecek. Dönüşü de Ankara'dan saat 13.00 gibi hareket edecek ve Malatya'ya saat 20.00'de Malatya'da olacak. Darısı İstanbul hattına darısı hızlı trenin Malatya'ya uzatılıp 3 saatte Ankara'ya ve 6 saat İstanbul seviyesine gelmeye. Buna da çok az kaldı. İnanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Türkiye bunu da başaracak ve Malatya'mız artık Ankara'ya sabah gidip akşam dönecek hale gelecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.