CHP'li İBB’de işe giren PKK üyesi Şafak Duran'ın uyuyan hücre olduğu ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak kampında görüntüleri çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı 'Diren-Amara' kod adlı Şafak Duran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 Ocak'ta gözaltına alınan ve tutuklanan Duran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun hazırladığı iddianameyle, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.
PKK'NIN ÖZEL KUVVETLERİNDEN
İddianamede, Duran'ın örgüte ilk katılım gösterenlere verilen 'Şervan eğitimi' mezuniyet törenine katıldığına, örgütün özel kuvvet yapılanması içerisinde 'aktif hücre' olarak görevlendirildiğine dikkat çekildi. Bu hücrelerin, teröristlerin örgütten metropol alana geçtikten sonra düzenli bir hayat görüntüsü verdiklerinin bilinen bir gerçek olduğu vurgulandı.
Duran'ın bu doğrultuda örgütün 'uyuyan hücreleri'nden biri olduğu değerlendirildi. 2014'te sözde törene katılan 2 itirafçı terörist, Duran'ın fiziki özelliklerini güvenlik birimleriyle paylaştı. Duran, o tarihlerde Güneydoğu'ya gezi amaçlı gittiğini öne sürdü.