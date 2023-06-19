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    • 19.06.2023 23:13
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    • 19.06.2023 23:13
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'den tuhaf açıklama: Kafa bulmak için söyledim

    Abdüllatif Şener geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamaştı. CHP tarafından büyük tepkilere neden açıklama sonrası canlı yayında konuşan Abdüllatif Şener tuhaf bir açıklamaya imza attı. Şener, "Biraz rahatlatmak istedim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Kafa bulmak için söyledim" dedi.

    Kafa bulmak için söyledim

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.



    Daha sonra CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyen Bay Bay Kemal, CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.

    Bu durum karşısında İmamoğlu, "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
    Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.

    YOK BÖYLE SATIŞ...
    Baba - oğul tartışmasının gölgesinde CHP'yi karıştıran bir olay cereyan etti.

    Başrolde Abdüllatif Şener var idi... Şener, 14 Mayıs sonuçlarından sonra CHP'den istifa ettiğini katıldığı canlı yayında duyurdu. Bununla da yetinmeyip CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı.



        "SİNAN OĞAN'A OY VERDİM"
        Şener ilk tur seçimlerinde Sinan Oğan'a oy verdiğini söylerken "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur." dedi.



        "MECLİS SEÇİMLERİNDE KİMSEYE OY VERMEDİM"
        Şener vekil seçimlerinde ise kimseye oy vermediğini belirtirken "Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detayda var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim." ifadelerini kullandı.



        ÜMİT ÖZDAĞ: VEKİL SEÇİMLERİNDE DE ZAFER PARTİSİNE VEREBİLİR DEDİ
        Bu gelişme sonrası CHP'liler Şener'e yoğun tepki gösterirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında Abdüllatif Şener'in sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "Ben Abdüllatif Bey ile iki defa sohbet ettik. Bunlar geniş grupların olduğu kahvaltı sohbetiydi. CHP milletvekili olduğu dönemde çok sayıda insanın içinde 'Sizin sığınmacı politikanız benim partiminden daha doğru. Benim partim bu politikasını sürdürürse CHP'den vekil adayı olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm' dedi."



            AÇIKLAMALARI HAKKINDA "KAFA BULMAK İÇİN" DEDİ
            Şener'in sözleri son günlerde siyaset gündemini meşgul ederken Abdüllatif Şener katıldığı canlı yayında "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım." açıklaması hakkında konuştu.



            "GÜRÜLTÜSÜ NE KADAR OLUR MERAK ETTİM"
            Şener bu açıklamalara ilişkin "Biraz rahatlatmak istedim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Kafa bulmak için söyledim" dedi.

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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'den tuhaf açıklama: Kafa bulmak için söyledim
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