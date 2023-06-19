Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'den tuhaf açıklama: Kafa bulmak için söyledim





KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.

YOK BÖYLE SATIŞ...

Baba - oğul tartışmasının gölgesinde CHP'yi karıştıran bir olay cereyan etti.



Başrolde Abdüllatif Şener var idi... Şener, 14 Mayıs sonuçlarından sonra CHP'den istifa ettiğini katıldığı canlı yayında duyurdu. Bununla da yetinmeyip CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı.