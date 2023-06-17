CHP'de Bay Bay Kemal'e vuran vurana! Aylar önce "Kılıçdaroğlu dürüst" diyen Veli Ağbaba bugün 'Bedel ödesin' diyor: Hem de Ekremci Halk TV'de





AYLAR ÖNCE METHİYELER DÜZÜYORDU ŞİMDİ BEDEL ÖDESİN DİYOR

Öte yandan Veli Ağbaba'nın aylar öncesi Kılıçdaroğlu için yaptığı bir paylaşım hafızalardaki yerini koruyor...



Bugünlerde "Kılıçdaroğlu bedel ödemeli" diyen Ağbaba o dönem, "Dürüstlüğü, mütevazılığı ve samimiyetiyle tüm Türkiye'yi kucaklayan, hepimize örnek olan Genel Başkanımız..." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzüyordu.



GRUP KARARI ALAN 3 PARTİ CHP'DEN 35 VEKİL KOPARDI

Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı.

HESAP UZMANLIĞI ÇÖKEN KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİNİ AKLAMA ÇABASI

Geride bıraktığımız günlerde Ekremci Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.