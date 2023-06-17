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    • 17.06.2023 22:04
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    CHP'de Bay Bay Kemal'e vuran vurana! Aylar önce "Kılıçdaroğlu dürüst" diyen Veli Ağbaba bugün 'Bedel ödesin' diyor: Hem de Ekremci Halk TV'de

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de sular durulmuyor... Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan edip önce tüm MYK'nın istifasını aldı sonra da 14. katı darmadağın ederek danışmanlarını kapı dışarı etti. MYK dışında kalan CHP'li Veli Ağbaba ise aylar önce "dürüst ve samimi" diyerek övdüğü Kılıçdaroğlu'nu bu kez bombaladı. Grup kurmaya hazırlanan küçük ortaklara kaptırılan 38 vekile isyan eden Ağbaba, "Bu sağcı siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir. Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar CHP’nin karşısında bile durabilirler" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bay Bay Kemal’e vuran vurana: Bedel ödesin

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.

    Daha sonra CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyen Bay Bay Kemal, CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.

    Bu durum karşısında İmamoğlu, "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.


    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
    Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.

    YOK BÖYLE SATIŞ...
    Baba - oğul tartışmasının gölgesinde CHP'yi karıştıran bir olay cereyan etti.

    Başrolde Abdüllatif Şener var idi... Şener, 14 Mayıs sonuçlarından sonra CHP'den istifa ettiğini katıldığı canlı yayında duyurdu. Bununla da yetinmeyip CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı.




        VELİ AĞBABA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ: BEDEL ÖDEMELİ
        Şener'in bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na tepkiler gecikmedi. Son olarak topa CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba girdi.

        Ağbaba, "CHP'yi bu hale kim getirdiyse bedel ödemelidir" diyerek Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

        Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'ye mülakat veren Ağbaba, "Bir CHP'li olarak şunu çok net söylüyorum. Geçmişte Sinan Aygün'ü, Aydın Ayaydın'ı bugün Abdüllatif Şener'i kimler CHP'ye getirip CHP'ye bu kötülüğü yaptıysa onlar mutlaka bedel ödemeli. Ama görüyoruz ki hala bu konuda bir tek adım atılmadı bu mantık asla kabul edilmez" ifadelerini kullandı.

        Ağbaba'nın gündeminde sadece Abdüllatif Şener değil, CHP listelerinden 38 vekil koparan küçük ortaklar da vardı.

        Geçtiğimiz günlerde Türk siyaseti tarihinin en büyük siyasi tokatçılığına imza atarak grup kuracaklarını ilan eden Gelecek, DEVA ve Saadet'e sert sözlerle yüklenen CHP'li Ağbaba, "Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar CHP'nin karşısında bile durabilirler" dedi.



        AYLAR ÖNCE METHİYELER DÜZÜYORDU ŞİMDİ BEDEL ÖDESİN DİYOR
        Öte yandan Veli Ağbaba'nın aylar öncesi Kılıçdaroğlu için yaptığı bir paylaşım hafızalardaki yerini koruyor...

        Bugünlerde "Kılıçdaroğlu bedel ödemeli" diyen Ağbaba o dönem, "Dürüstlüğü, mütevazılığı ve samimiyetiyle tüm Türkiye'yi kucaklayan, hepimize örnek olan Genel Başkanımız..." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzüyordu.


        GRUP KARARI ALAN 3 PARTİ CHP'DEN 35 VEKİL KOPARDI
        Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı.

        HESAP UZMANLIĞI ÇÖKEN KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİNİ AKLAMA ÇABASI
        Geride bıraktığımız günlerde Ekremci Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.



            Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

            Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

            "PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"
            Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.

            Bu sözler sonrası CHP'li Aytuğ Atıcı, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

            "4 PARTİYE 38 VEKİL VERDİK, BUNLARIN OYLARI NEREYE GİTTİ?"
            2011 seçimlerini örnek verip 'Oylarımızı artıramadık' itirafında bulunan Atıcı, "Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti? İnsana sorarlar!" çıkışında bulundu.

            Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vuran Aytuğ Atıcı, "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım. Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.

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            Vermem seni ellere
            Haberler Güncel CHP'de Bay Bay Kemal'e vuran vurana! Aylar önce "Kılıçdaroğlu dürüst" diyen Veli Ağbaba bugün 'Bedel ödesin' diyor: Hem de Ekremci Halk TV'de
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