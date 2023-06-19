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    • 19.06.2023 23:08
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    CHP'li ABB'nin yetersiz altyapısı felaketi beraberinde getirdi! Ankara'yı sel aldı can pazarı yaşandı: Mansur Yavaş'a tepki büyük

    Başkent'te akşam saatlerinde etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi. Ankara'nın Yükseltepe semtinde etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan bir aracı su bastı. Aracın içerisindeki sürücüyü çevredeki vatandaşlar canhıraş kurtarmaya çalıştı. CHP'li ABB Başkanı Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara’da can pazarı!

    Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağışların ardından şehrin birçok noktasında cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi, ve Etimesgut'un Bağlıca Mahallesi'nde sel ve su baskınlar yaşandı.

    ÖLÜMLE BURUN BURUNA
    Ana arterlerde birçok araç ilerlemekte zorluk çekerken bazı araçlar yollarda kaldı. Yağışın etkili olduğu Yükseltepe'de ise bir aracı su bastı. Su basan aracın içerisinde mahsur kalan vatandaş zor anlar yaşadı.

    Vatandaşın boğulmasını önlemek için yoldan geçen bir kurye minübüsü sel sularının önüne çekerek set oluşturdu suların yavaşlamasını fırsat bilen çevredeki vatandaşlar araca sıkışan sürücüyü ip atarak kurtardı.

    CHP'Lİ ABB'YE TEPKİ BÜYÜK
    CHP'li ABB tarafından temizlenmeyen ve üzerine asfalt dökülen mazgallar ve rögarlar yüzünden sel ve su baskınları ile uğraşan Ankaralılar canından bezdi. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi:

    Mehmet Necati adındaki bir vatandaş şu ifadeleri kullandı; "Allah muhafaza Ülke bunların eline geçse bir akşam sofrasında yer bitirirler."

    Eyüp Yakup ise yaptığı paylaşımda, "İnsanlıkla CHP daima ters yöne hareket eder. Şimdiye kadar hiç bir canlıya merhamet ettiği görülmemiştir ve görülmeyecek. CHP'nin sanatıdır ezmek yok etmek. Halk ölmüş, hayvan ölmüş, Ağaç kesilmiş, deniz kirlenmiş umrunda olmaz CHP'nin."

    Yüksel Düzen de, "Usulüne uygun götürme işinde mazgalların temizliği kurtarmıyor demek ki. Anlaşılan o ki nerede iyi götürme işi varsa orada çalışma yapılıyor." şeklinde konuştu.

    Necmettin İzol ise, "CHP belediyeciliği çöp çukur çamur" yorumunda bulundu.

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    Haberler Güncel CHP'li ABB'nin yetersiz altyapısı felaketi beraberinde getirdi! Ankara'yı sel aldı can pazarı yaşandı: Mansur Yavaş'a tepki büyük
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