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    • 19.06.2023 00:11
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    Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Abdüllatif Şener CHP'yi h'alay'a aldı! Ümit Özdağ ilk kez açıkladı: CHP vekiliyken bize "Zafer'e veririm" dedi

    Abdüllatif Şener, 14 Mayıs sonuçlarından sonra CHP'den istifa ettiğini katıldığı canlı yayında duyurmuş bununla da yetinmeyip Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı. CHP tabanından kendisine gösterilen tepkilere halay çektiği bir video ile yanıt veren Şener, "CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar" şeklinde konuştu. CHP'deki Şener tartışmasında topa Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da girdi. Özdağ, "Abdullatif bey milletvekiliyken 'CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm' dedi" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Abdüllatif Şener CHP’yi h’alay’a aldı!

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.

    Daha sonra CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyen Bay Bay Kemal, CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.


    Bu durum karşısında İmamoğlu, "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
    Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.

    YOK BÖYLE SATIŞ...
    Baba - oğul tartışmasının gölgesinde CHP'yi karıştıran bir olay cereyan etti.

    Başrolde Abdüllatif Şener var idi... Şener, 14 Mayıs sonuçlarından sonra CHP'den istifa ettiğini katıldığı canlı yayında duyurdu. Bununla da yetinmeyip CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı.




        VELİ AĞBABA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ: BEDEL ÖDEMELİ
        Şener'in bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na tepkiler gecikmedi. Son olarak topa CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba girdi.

        Ağbaba, "CHP'yi bu hale kim getirdiyse bedel ödemelidir" diyerek Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.



        ŞENER CEPHESİNDEN 'HALAYLI' YANIT: "CHP'Yİ HEZİMETE SÜRÜKLÜYORLAR"
        Öte yandan Şener kendisine yönelik yapılan eleştirilere halay çektiği bir video ile yanıt verdi. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimleri hatırlatan Şener, paylaşımında "CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar." dedi.

        ABDÜLLATİF ŞENER CEPHESİNDEN 'HALAYLI' YANIT



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da 'Abdüllatif Şener' tartışmasında topa müdahil oldu.

        ŞENER'DEN ÜMİT ÖZDAĞ'A: "ZAFER PARTİSİ'NE OY VERİRİM"
        Şener'in kendilerine Zafer Partisi'ne oy verebileceğini söylediğini aktaran Özdağ, "CHP milletvekiliyken bir sabah kahvaltısında şunu söyledi; Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacı politikasından daha doğru. Eğer benim partim bu politikayı sürdürürse seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm" dedi.

        Özdağ şu ifadeleri kullandı;

        "Bir partinin siyasi tabanından gelmiyorsanız bir dönem milletvekilliği yapıp çekilebilirsiniz. Abdüllatif Bey anlaşılan buna çok kırıldı. Hemen istifasını verdi. Ben sıcağı sıcağına yapılan yorumlarda Abdüllatif Şener'in infaz edildiğini düşünüyorum. Evet Sinan Oğan'a oy verdi.
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        ’Kılıçdaroğlu’nun siyaseti yalan ve talan’ iması
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Abdüllatif Şener CHP'yi h'alay'a aldı! Ümit Özdağ ilk kez açıkladı: CHP vekiliyken bize "Zafer'e veririm" dedi
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