Abdüllatif Şener CHP'den istifa ettiğini açıkladı! "İkinci tur için umut yoktu" çıkışı: "Kılıçdaroğlu'na değil Sinan Oğan'a oy verdim"





"14 MAYIS SONUÇLARINDAN SONRA İSTİFA ETTİM, İLK TURDA OĞAN'A VERDİM"



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Abdüllatif Şener'den katıldığı canlı yayında bomba bir çıkış daha geldi.

Kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" şeklinde cevap veren Şener, "Eleştirilerimin bir partiden ya da adaydan olmakla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.