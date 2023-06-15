Abdüllatif Şener CHP'den istifa ettiğini açıkladı! "İkinci tur için umut yoktu" çıkışı: "Kılıçdaroğlu'na değil Sinan Oğan'a oy verdim"

Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.
Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.
Öte yandan ikinci tur seçim sürecinde CHP içerisinde gelen bir tepki gündeme bomba gibi düşmüş, Abdüllatif Şener, CHP'nin Meclis'te üstünlüğünün olmadığını ve Cumhur İttifakı'nın güçlü bir ağırlığa sahip olduğunu söylemişti.
Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda ekonomik ve siyasi kriz yaşanabileceğini dile getirmişti.
"14 MAYIS SONUÇLARINDAN SONRA İSTİFA ETTİM, İLK TURDA OĞAN'A VERDİM"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Abdüllatif Şener'den katıldığı canlı yayında bomba bir çıkış daha geldi.
Kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" şeklinde cevap veren Şener, "Eleştirilerimin bir partiden ya da adaydan olmakla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.