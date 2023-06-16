Bir bomba da CHP yandaşı Şaban Sevinç'ten: Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var

"CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var." diyen Sevinç ısrarlara rağmen isim verdi.

Sevinç şunları söyledi;

"CHP'de sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilliği olduğunu da biliyorum."

ABDÜLLATİF ŞENER'İN KRİZ ÇIKARAN İTİRAFI

Dün CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıkan Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini söyledi.

"İKİNCİ TURDA GEÇERSİZ OY KULLANDIM"

İkinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirten Şener şöyle konuştu: