Ekrem İmamoğlu 14. kattaki köstebeği ile temasa geçip delegelerin numarasını aldı! Kulislere başladı: Beni seçin

CHP'de kılıçlar çekildi! Koltuğu bırakmayan Kemal Bey, kendi adamlarını yönetime getirdi. Başkanlığa oynayan İmamoğlu ise İnce'den ders almayı yeğledi! Daha önce yapılan kurultayı inceledi. İnce'nin 447, Kemal Bey'in 790 oy aldığını tespit etti.
"Aradaki 343 fark ne ki" dedi! Genel Merkez'in 14. katındaki köstebeği ile temasa geçti. Delegelerin iletişim adreslerini elde etti! Hepsini arayıp ikna yöntemine gitti! Bir yandan da Kemal Bey'le görüşüp birlik mesajı verdi! İkili arasındaki satranç sertleşti!
ELDE VAR KRİZ
Ahlatlıbel buluşmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile bahçede gezerken ellerini arkada bağlamasını, vücut dili uzmanları yorumladı: Stresli olduğunun kanıtı...
VAY VAY KEMAL
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yaşanan değişimin ardından genel merkez idaresinde görevlendirmeler sürüyor. Genel seçimlerde İzmir'den milletvekili adayı olan CHP İzmir Gençlik Kolları eski İl Sekreteri Melih Tıraş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi.