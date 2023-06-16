Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu 14. kattaki köstebeği ile temasa geçip delegelerin numarasını aldı! Kulislere başladı: Beni seçin

    İmamoğlu, CHP Başkanlığı için kolları sıvadı. Eski kurultaylara baktı. İnce'nin 343 oy farkla kaybettiğini anladı. Genel Merkez'deki köstebeğini aradı. Tüm delegelerin telefonunu aldı. Kulislere başladı: Beni seçin.

    343 oy için köstebek devrede

    CHP'de kılıçlar çekildi! Koltuğu bırakmayan Kemal Bey, kendi adamlarını yönetime getirdi. Başkanlığa oynayan İmamoğlu ise İnce'den ders almayı yeğledi! Daha önce yapılan kurultayı inceledi. İnce'nin 447, Kemal Bey'in 790 oy aldığını tespit etti.



    "Aradaki 343 fark ne ki" dedi! Genel Merkez'in 14. katındaki köstebeği ile temasa geçti. Delegelerin iletişim adreslerini elde etti! Hepsini arayıp ikna yöntemine gitti! Bir yandan da Kemal Bey'le görüşüp birlik mesajı verdi! İkili arasındaki satranç sertleşti!



    ELDE VAR KRİZ
    Ahlatlıbel buluşmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile bahçede gezerken ellerini arkada bağlamasını, vücut dili uzmanları yorumladı: Stresli olduğunun kanıtı...

    VAY VAY KEMAL
    Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yaşanan değişimin ardından genel merkez idaresinde görevlendirmeler sürüyor. Genel seçimlerde İzmir'den milletvekili adayı olan CHP İzmir Gençlik Kolları eski İl Sekreteri Melih Tıraş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi.

        Tıraş'ın genel sekreter yardımcılığına getirilmesi parti içerisinde rahatsızlık uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun seçime bir hafta kala 'İçişleri Bakanı olmayı arzu ediyorum' diyen Engin Özkoç'u örgütlerden sorumlu genel koordinatör yaptı. PKK elebaşı Öcalan'ı öven milletvekili Okan Konuralp'i basın sorumlusu, Tuncay Özkan'ı ise yaklaşan yerel seçimlerde örgütleri ve belediyeleri dizayn etmesi için görevlendireceği iddiası partide deprem etkisi yarattı.



        KAFTANCIOĞLU YOLA ÇIKTI
        Kılıçdaroğlu'nun, teşkilatların tepkili olduğu 3 isme yeni görev verme hazırlığında olması; il başkanları ve kurultay delegelerine isyan ettirdi. Birçok ismin tepki için partiden ayrılmayı düşündüğü, il başkanları ve delegelerin ise Genel Merkezi telefon yağmuruna tuttuğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun destekçisi Canan Kaftancıoğlu da Ankara'ya yola çıktı. Kaftancıoğlu'nun, "Tuncay Özkan'ı partiden at" diyeceği öğrenildi.



        'VİZYON' TUZ BUZ
        Kılıçdaroğlu, 4 Haziran'dan önce atanan danışman ve başdanışmanlarının görevlerine son verdi. Seçimlerden önce CHP'nin "vizyon belgesi" toplantısına online katılan ABD'li danışman Jeremy Rifkin de gönderilenler arasında yer aldı. Rifkin'in Türkiye'ye bile uğramadan CHP'den kısa sürede yüklü kazanç elde etmesi skandal olarak kayıtlara geçti. Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Erdoğan Toprak, Nuşirevan Elçi ve Ramazan Kubat da görevden alındı.



            KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİM
            Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ifade eden Şener, "Seçimin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım" dedi. Canlı yayına bağlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Şener'e "Ben Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştiriyorum. Sizin gibilere güvenerek siyaset yapmaya çalıştı" diye konuştu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            343 oy için köstebek devrede
            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu 14. kattaki köstebeği ile temasa geçip delegelerin numarasını aldı! Kulislere başladı: Beni seçin
                loading
                SON DAKİKA