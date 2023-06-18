Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cudi Dağı’ndaki kahraman askerlerle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ziyareti kapsamında Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.
Üs bölgesindeki askerlerle bir süre sohbet eden Yerlikaya, telefonda görüştüğü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tüm personel adına kutladı.
"BÜTÜN KARDEŞLERİMİZİ GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"
Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.
Bakan Yerlikaya'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o anları resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.
Yerlikaya paylaşımına, "Burası Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi… Kahraman jandarmalarımıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, dualarını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla kahramanlarımızın her birinin ayrı ayrı gözlerinden öptüğünü ifade ettiler. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" notunu düştü.