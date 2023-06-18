Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cudi Dağı’ndaki kahraman askerlerle görüştü





"BÜTÜN KARDEŞLERİMİZİ GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.