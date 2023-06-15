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    • 15.06.2023 10:28
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    Son dakika: MSB duyurdu: Suriye'de 16 terörist öldürüldü

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

    MSB duyurdu: Suriye’de 16 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

    Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi" denildi.

    FETHİ SEKİN'İN İNTİKAMI ALINDI
    Son dakika haberi... MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

    İZMİR'DE KANLI SALDIRI
    İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu, 19 kişi yaralanmıştı.

    Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu iddia edilen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu, ilk duruşmada tahliye edilmişti. Henüz yakalanamayan Karasaç hakkında da kırmızı bülten çıkarılmıştı.

    Saldırıda kullanılan mühimmatları Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği tespit edilen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

    ŞEHİT FEHTİ SEKİN UNUTULMADI
    Polis Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu. Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte üç yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

        Evli ve 3 çocuk babası Sekin, İzmir Adliyesi'nde titizlikle yaptığı mesleğinde her sabah önce telsizden sabah trafiğini takip ediyordu.

        ŞEHADET GÜNÜ
        Saldırı planlayan PKK'lı iki terörist, bomba ve silah yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında İzmir Adliyesi önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

        Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından AK-47 (Kalaşnikof) silahla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.

        Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 AK-47, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.

        İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ
        Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

            Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

            Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.

            Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi, cadde-sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

            41 TERÖRİST CEHENNEME POSTALANDI
            Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!" ifadelerini kullandı.

            MİT'TEN BAHAR TEMİZLİĞİ
            MİT, geçtiğimiz günlerde Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi. Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

            Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

                Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

                Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT'in Suriye'nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

                Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. MİT, geçtiğimiz günlerde de Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirmişti.

                EYLEMLERİN HESABI SORULDU
                Eylemleri nedeniyle uzun süredir MİT'in takibinde olan Demirel, 1997-2000 yıllarında Hatay Amanoslar'da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik eylemleri gerçekleştirmiş, Hakkari Şemdinli'de iki ayrı eylemde yer almıştı.

                    Ekibiyle birlikte 08-09 Mart 2010 tarihinde Şemdinli Derecek Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eyleminin faili olan Haydar Demirel, ayrıca Hakkari Şemdinli Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen eylemlerde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.

                    ÖRGÜT MENSUPLARINA EĞİTİM VERİRKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
                    Haydar Demirel, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT'in takibindeydi. Son olarak MİT'in saha ajanları Haydar Haydar Demirel'in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis'te bulunduğunu tespit etti.

                    Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.

                    PKK'NIN DRONE'CUSU DA ÖLDÜRÜLDÜ
                    Son dakika haberleri... MİT geçtiğimiz günlerde, PKK/KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından 'Deniz Bahri' kod adlı Tekin Okan'ı Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                    Etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan dronların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik dron saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

                    SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
                    PKK/KCK tarafından Suriye'den ve Irak'tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği dronlar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MİT'in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı. MİT'in saha ajanları, Tekin Okan'ın dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gara'da gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

                    KUZEY IRAK'TA TERÖRİSTLER TEK TEK AVLANIYOR

                    Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 7 Mayıs'ta da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu "Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Duhok/Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

                    KANLI EYLEMLERİN SORUMLUSU
                    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1994'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyete ait araca silahlı saldırı ile 26 Haziran 2012'de Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

                        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Beyaz'ın, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi.

                        Bunun üzerine takibe alınan Beyaz, MİT'in Duhok-Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

                        1 HAFTADA 3 SÖZDE YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ!
                        MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, 5 Mayıs'ta ise sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirmişti. Böylece son bir haftada Gara bölgesinde sözde üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

                        KARADENİZ'E SIZACAK EKİPTE YER ALIYORDU
                        PKK'ın 2019 yazında Karadeniz kırsalında bulunan örgüt üyelerini yeniden bölgeye göndermek istediği belirlendi. Aralarında İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 'Terörden aranalar' listesinde yer alan ve başına 1 milyon TL ödül koyulan 'Berbang' kod adlı Kamuran Daşdemir, turuncu listede bulunan ve başına 600 bin TL ödül koyulan 'Sipan' kod adlı İdris Sevgin ve terörden arananlarda gri listede bulunan 'Zerdeşt' kod adlı Eyvaz Beyaz'ın da olduğu bilgisine ulaşıldı.

                        Kırmızı bültenle de aranan Beyaz, MİT'in Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü.

                        MİT NOKTALADI!
                        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son olarak terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                        SOKAK EYLEMLERİNE KATILDI
                        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

                        Terörist Seven'in 2015'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.

                            Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.

                            Terörist Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.

                            MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile terörist Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

                            Son olarak MİT, PKK/KCK Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                            Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Cudi Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerimize ait bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmesi, örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

                            MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
                            Suriye'den, güvenlik güçlerimize ve sınır illerimize yönelik gerçekleştirilen eylem/tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları alarme edildi.

                            Gümüi, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

                            ÇOK SAYIDA EYLEMİN UYGULAYICISIYDI
                            Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK'ya katılması sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu.

                            1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.

                            2008 yılında Suriye'ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu. 2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı.

                                PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri'nin yöneticiliğini de yapan Gümüş, PKK/KCK'nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan'da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

                                AYN EL ARAB'DA NOKTA OPERASYON
                                Büyükşehirlerdeki eylemlerin talimatını veren sözde askeri istihbarat sorumlusu Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ayn El Arab'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

                                MİT'TEN NOKTA OPERASYON | VİDEO İZLE

                                MİT, Sabri Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askerlerine ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.

                                Bunun üzerine, Sabri Abdullah etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

                                    MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
                                    2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Mazlum Karamok kodu korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

                                    Abdullah'ın sağ olduğu ve sözde sorumlu olarak Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi.

                                    Faaliyetleri takibe alınan Abdullah, son olarak büyükşehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu. Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Sabri Abdullah, saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı.

                                    Mazlum Karamok kod adıyla örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn El Arab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.


                                        MİT'İN TERÖRE DARBE ÜSTÜNE DARBE
                                        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da 14 Nisan'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                                        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti.

                                        PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

                                        PKK'NIN BELİ KIRILDI!
                                        Güvenlik güçleri terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 terör eylemine katılan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla 28 Şubat 2023'te Türkiye'ye getirdi.


                                        MİT, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca'da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren, örgütün sözde özel güç mensubu "Soreş/Soreşger" kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.



                                        YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
                                        Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

                                            Güneş sorgu ve işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

                                            HAKKARİ KIRSALI İLE IRAK VE SURİYE'DE UZUN YILLAR ÇALIŞTI
                                            Terörist Güneş'in, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

                                            12 EYLEMDE YER ALDI
                                            2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.

                                            Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

                                            Terörist Güneş, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttü.

                                                2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.


                                                İstanbul Taksim'de 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişinin yaralanmıştı.

                                                Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist Alham Albashır, teröriste yardım eden Ammar Jarkas, Bilal Hasan ve Hüseyin Güneş yakalanmıştı. Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

                                                BÜYÜKBAŞLARA SIĞINDI
                                                Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını da sağlayan Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit edildi.

                                                ADIM ADIM İZLENDİ
                                                Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terörist Menci'nin izini adım adım sürdü. Sahadaki istihbarat ekipleri Menci'nin yerini tespit etti. Bulunduğu noktadan araçla çıkan terörist SİHA'yla adım adım izlendi.

                                                    Menci'nin içinde bulunduğu araç, Suriye'nin doğusundaki Kamışlı-Tirbespi yolu üzerinde seyir halindeyken SİHA'yla nokta atışıyla vuruldu. 24 Şubat'ta Menci ve yanındaki bir kişi etkisiz hale getirildi.

                                                    TERÖRİSTİ MENCİ YOLLADI
                                                    Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

                                                    Ammar Jarkas ifadesinde, "Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Menci'nin bahsettiği kadın olduğunu söyledi. Sonra da siz geldiniz" demişti.

                                                    FATİH CAMİİ'NDE KEŞİF
                                                    İstiklal Caddesi'ni kana bulayan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 154 sayfalık iddianameye göre, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan PKK/YPG'li kadın terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı 4 bölgeden birinin Fatih Camisi olduğu öğrenilmişti. Albashir'in ifadeleri; saldırınınn gerçekleştirilmesi talimatını veren YPG/PKK iltisaklı teröristlerin bağlantılıları ortaya çıkarmıştı.


                                                        BAYIK İÇİN YAKALAMA EMRİ
                                                        Albashir'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren terör örgütünün sözde yönetim kadrosundaki Yürütme Konseyi eşbaşkanları olan teröristbaşı Cemil Bayık ve Hülya Oran'ın, Rojova Sekreterya Üyeleri olan Sabri Ok, Saliha Bişkin ve Velid Halil'in, terör örgütü YPG ve YPJ sorumluları olan Layika Gültekin ve Fehman Hüseyin'in, PKK'nın Suriye kolu SDG'li Ferhat Abdi Şahin ile eylemin lojistik desteğini sağlayarak şüphelilerin firarına yönelik safahatı koordine eden Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği de kaydedildi.

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