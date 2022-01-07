Kahraman şehidimiz Fethi Sekin’in 1995 yılında meslekte çektirdiği ilk fotoğrafı ortaya çıktı! Duygulandıran not

İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Fethi Sekin, şehadetinin 5'inci sene-i devriyesinde anıldı.
Şehadetinin 5'inci yıldönümünde Fethi Sekin'e ait 27 yıl önce gönderilen resim ve üzerinde kendi el yazısı ile yazdığı not görenleri duygulandırdı.
1995 yılında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduğu sene Fethi Sekin'in meslekte çektirdiği ilk fotoğrafı yaklaşık 27 yıl sonra ortaya çıktı.
Teyze Naime Çam'ın aile fotoğraflarının arasında gördüğü resmin arkasındaki, "Abiniz Fethi. Bu resmi de canımdan çok sevdiğim kardeşlerime yolluyorum. Sizleri özledim. Çektiğim resimlerden de sizlere göndereceğim. Derslerinizi çok çalışın. Anneyi, babayı sakın üzmeyin. Hoşça kalın. Bana para göndereceğin zaman ablaya sorun ya da hiç göndermeyin" notu, yakınlarını ve okuyanları hüzne boğdu.