Kahraman şehidimiz Fethi Sekin’in 1995 yılında meslekte çektirdiği ilk fotoğrafı ortaya çıktı! Duygulandıran not

"O BİR TEK BİZİM DEĞİL, TÜM TÜRKİYE'NİN ŞEHİDİDİR"

Yıllar sonra albümü karıştırırken şehit polis Fethi Sekin'in, meslekteki ilk fotoğrafına denk geldiğini belirten teyzesi Naime Çam, "Biz onunla gurur duyduk. O bir tek bizim değil, tüm Türkiye'nin şehididir. Onun acısı her gün, her saniye bizimle beraber. Bizim ailede ilk o polis oldu. O zaman kendisinde bir fotoğraf istemiştim.