CHP'de koltuk savaşı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki Ahlatlıbel görüşmesinin perde arkası sızdı

4 ve 28 Mayıs'ta yaşanılan hezimetin ardından CHP içi resmen karıştı. Parti içinden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' sesleri yükselirken CHP Lideri'nin kulak tıkaması ve koltuğu bırakma niyetinde olmaması siyasi gündemde büyük yer kaplamaya başladı.
CHP'DE KOLTUK SAVAŞI! VİDEO İZLE
2 SAATLİK GÖRÜŞME
Seçimlerin hemen ardından ilk kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuş 'değişim' demişti. Kılıçdaroğlu - İmamoğlu Ahlatlıbel'de 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "BAKARIZ" CEVABI
Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu direkt aday olduğunu söylemedi ancak değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise "Sürece birlikte bakarız" oldu. Görüşmenin ardından basın mensuplarına el sallayan İmamoğlu'nun gergin yüz ifadesi dikkat çekti.
İMAMOĞLU ÇİFTE KOLTUK İSTİYOR: HEM İBB HEM CHP
Görüşme sonrası kulislere yansıyan iddialara göre İmamoğlu, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile CHP Genel Başkanlığı bir arada yürütme istiyor. Konuyu köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu ekibi bir ara üçüncü yol diye bir şey ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da aday olmasın, iki ismin üzerinde uzlaşacağı bir isim genel başkan olsun. Demirel'den sonra, "Kasıma kadar İsmet abi" formülü olarak gündeme gelmişti. Olmadı. CHP-SHP birleşmesinde ise Karayalçın ve Deniz Baykal da aday olmamıştı. "Hikmet abi" modeli olarak uygulanmıştı. Zaten Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bu görüşmesi için de Hikmet Çetin aracı olmuş. Hikmet Çetin iki partiyi CHP şemsiyesi altında birleştirdi. Deniz Baykal ilk kurultayda CHP'nin başına geçti." ifadelerini kullandı.