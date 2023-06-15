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    • 15.06.2023 09:55
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    • 15.06.2023 09:55
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    CHP'de koltuk savaşı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki Ahlatlıbel görüşmesinin perde arkası sızdı

    CHP'de kurultay öncesi koltuk savaşları aralıksız devam ediyor. Seçimlerin hemen ardından ilk kazan kaldıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuş 'değişim' demişti. Kılıçdaroğlu - İmamoğlu Ahlatlıbel'de 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre, İmamoğlu ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesini ve tek aday olarak girdiği kurultayda CHP Genel Başkanı seçilmek istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Bu sebeple önümüzdeki günlerde CHP içinde büyük bir koltuk savaşı bekleniyor.

    takvim.com.tr
    CHP’de koltuk savaşı!

    4 ve 28 Mayıs'ta yaşanılan hezimetin ardından CHP içi resmen karıştı. Parti içinden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' sesleri yükselirken CHP Lideri'nin kulak tıkaması ve koltuğu bırakma niyetinde olmaması siyasi gündemde büyük yer kaplamaya başladı.

    CHP'DE KOLTUK SAVAŞI! VİDEO İZLE

    2 SAATLİK GÖRÜŞME
    Seçimlerin hemen ardından ilk kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuş 'değişim' demişti. Kılıçdaroğlu - İmamoğlu Ahlatlıbel'de 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "BAKARIZ" CEVABI
    Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu direkt aday olduğunu söylemedi ancak değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise "Sürece birlikte bakarız" oldu. Görüşmenin ardından basın mensuplarına el sallayan İmamoğlu'nun gergin yüz ifadesi dikkat çekti.

    İMAMOĞLU ÇİFTE KOLTUK İSTİYOR: HEM İBB HEM CHP
    Görüşme sonrası kulislere yansıyan iddialara göre İmamoğlu, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile CHP Genel Başkanlığı bir arada yürütme istiyor. Konuyu köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu ekibi bir ara üçüncü yol diye bir şey ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da aday olmasın, iki ismin üzerinde uzlaşacağı bir isim genel başkan olsun. Demirel'den sonra, "Kasıma kadar İsmet abi" formülü olarak gündeme gelmişti. Olmadı. CHP-SHP birleşmesinde ise Karayalçın ve Deniz Baykal da aday olmamıştı. "Hikmet abi" modeli olarak uygulanmıştı. Zaten Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bu görüşmesi için de Hikmet Çetin aracı olmuş. Hikmet Çetin iki partiyi CHP şemsiyesi altında birleştirdi. Deniz Baykal ilk kurultayda CHP'nin başına geçti." ifadelerini kullandı.



        Yasal olarak mümkün olmamasına rağmen İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı ve CHP Genel Başkanlığı'nı bir arada yürütmek istediği belirtilirken daha önce yaptığı açıklamalarda CHP'li İBB Başkanı, "Bana bir dönem yetmez, iki dönem isterim" demişti.

        CHP'DE KOLTUK SAVAŞI
        İmamoğlu ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesini ve tek aday olarak girdiği kurultayda CHP Genel Başkanı seçilmek istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bırakmaya hiç niyeti yok. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilk açıklayan Bülent Kuşoğlu,"Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu sebeple İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığıi için Kılıçdaroğlu ile büyük bir savaşa girmesi bekleniyor.

        İKİNCİ TOPLANTI HAFTAYA
        İki ismin görüşmesini CHP yandaşları da köşelerine taşıdı. Fondaş Sözcü'den İsmail Saymaz, iki ismin önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağını belirtirken, "İddiaya göre İmamoğlu, değişime ilişkin önerilerini tekrarladı. Kılıçdaroğlu, "Çalışma yapın, getirin" dedi. İmamoğlu çalışmasını tamamladıktan sonra önümüdeki hafta bir daha görüşecekler. Şimdilik herkes kendi pozisyonu koruyor." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel CHP'de koltuk savaşı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki Ahlatlıbel görüşmesinin perde arkası sızdı
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