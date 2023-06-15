CHP'de koltuk savaşı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki Ahlatlıbel görüşmesinin perde arkası sızdı

İMAMOĞLU ÇİFTE KOLTUK İSTİYOR: HEM İBB HEM CHP

Görüşme sonrası kulislere yansıyan iddialara göre İmamoğlu, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile CHP Genel Başkanlığı bir arada yürütme istiyor. Konuyu köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu ekibi bir ara üçüncü yol diye bir şey ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da aday olmasın, iki ismin üzerinde uzlaşacağı bir isim genel başkan olsun. Demirel'den sonra, "Kasıma kadar İsmet abi" formülü olarak gündeme gelmişti. Olmadı. CHP-SHP birleşmesinde ise Karayalçın ve Deniz Baykal da aday olmamıştı. "Hikmet abi" modeli olarak uygulanmıştı. Zaten Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bu görüşmesi için de Hikmet Çetin aracı olmuş. Hikmet Çetin iki partiyi CHP şemsiyesi altında birleştirdi. Deniz Baykal ilk kurultayda CHP'nin başına geçti." ifadelerini kullandı.