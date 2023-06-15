Korucu Mustafa Erdem'i şehit eden terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı





Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde;

11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla YAKALANDI

Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum.

TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK