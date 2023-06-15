Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.06.2023 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2023 11:15
    ABONE OL

    Korucu Mustafa Erdem'i şehit eden terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Mustafa Erdem'i şehit ettiği belirlenen Mehmet Zeki İlmin isimli teröristin Mersin'in Akdeniz ilçesinde yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan açıkladı: Hain saldırının faili yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Mustafa Erdem'i şehit ettiği belirlenen Mehmet Zeki İlmin isimli teröristin Mersin'in Akdeniz ilçesinde yakalandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Cizre'de güvenlik korucusu Erdem'in şehit eden "Demhat", "Fırat", "Gelhat" kod adlı Mehmet Zeki İlmin Akdeniz'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Operasyon kapsamında teröriste yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalandı.

    İlmin'in terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi.

    BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in failinin Mersin'de yakalandığını açıkladı.



        Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde;

        11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla YAKALANDI

        Şehidimizin kanı yerde kalmadı

        Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum.

        TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Akyapı yeni ticaret merkezleri
        Haberler Güncel Korucu Mustafa Erdem'i şehit eden terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı
            loading
            SON DAKİKA