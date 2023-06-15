Kılıçdaroğlu danışmanlarının ipini çekti! ABD'li sömürge bekçisi Jeremy Rifkin CHP'yi tokatladı gitti: Milyonluk vurgun

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken görevden alınan isimler arasında yer alan bir kişi tüm dikkatleri üzerine topladı.



TOKATÇI 4.0 JEREMY RIFKIN

O isim Kılıçdaroğlu'nun büyük vaatlerle Endüstri 4.0 danışmanı olarak duyurduğu ABD'li Jeremy Rifkin...



Rifkin uzaktan bağlantıyla katıldığı program sonrası bir daha ortalarda gözükmemişti. CHP'liler seçimlerden sonra "Jeremy Rifkin nerede?" sorusunu sorarken bomba bir detay gün yüzüne çıktı.