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    • 15.06.2023 21:52
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    Kılıçdaroğlu danışmanlarının ipini çekti! ABD'li sömürge bekçisi Jeremy Rifkin CHP'yi tokatladı gitti: Milyonluk vurgun

    'İstifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce tüm MYK'nın istifasını aldı sonra da danışmanlarına görevden el çektirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri Ekremcileri de isyan ettirdi. Öte yandan görevden alınan isimler arasında yer alan bir kişi tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim Kılıçdaroğlu'nun büyük vaatlerle Endüstri 4.0 danışmanı olarak duyurduğu ABD'li Jeremy Rifkin... CHP'den milyonlar koparan Rifkin'in Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmeden CHP serüvenini tamamlası vurgunu da gün yüzüne çıkardı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Jeremy Rifkin CHP’yi tokatladı gitti!

    28 Mayıs sonrası CHP'yi değişim sancısı tuttu. 'İstifa' çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm MYK'nın istifasını alıp parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.

    Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi.

    Görevden el çektirilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in yanı sıra Jeremy Rifkin'in de bulunduğu öğrenildi.



    EKREMCİLER İSYANDA: BİRİNCİ DERECEDEN SORUMLU SİZSİNİZ
    Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 'danışman' kararı Ekremciler tarafından tepkiyle karşılandı.


    Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı, muhalefetin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal, "Kemal Bey, bence kendinizi de değiştirmelisiniz. Çok net söylüyorum size... Parti Meclisi, MYK değişti. Şimdi danışmanları değiştiriyorsunuz. Sorumlu onlar ama birinci derecede sorumlu sizsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'na isyan etti.

        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken görevden alınan isimler arasında yer alan bir kişi tüm dikkatleri üzerine topladı.

        TOKATÇI 4.0 JEREMY RIFKIN
        O isim Kılıçdaroğlu'nun büyük vaatlerle Endüstri 4.0 danışmanı olarak duyurduğu ABD'li Jeremy Rifkin...

        Rifkin uzaktan bağlantıyla katıldığı program sonrası bir daha ortalarda gözükmemişti. CHP'liler seçimlerden sonra "Jeremy Rifkin nerede?" sorusunu sorarken bomba bir detay gün yüzüne çıktı.



        PARA KARŞILIĞI KONFERANS VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
        CHP'den milyonlar kopardığı bilinen Rifkin'in menajerlik ajansı üzerinden parasını veren herkese telekonferans yoluyla konuşma yaptığı öğrenildi.

        Kılıçdaroğlu'nun anlaşmasının da 20 dakikalık Zoom toplantısı olduğu ortaya çıktı.

        RIFKIN'İNKİ DÜPEDÜZ VURGUN!
        Jeremy Rifkin'in yaptığı vurguna dikkat çeken gazeteci Zafer Şahin, "Rifkin muhtemelen hayatında ilk kez kovuldu… Ama sen de hiç işe gelmedin be Rifkin.. Seninki düpedüz vurgun.. Kemal Beyin kararı da haklı fesih sayılır" yorumunu yaptı.
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