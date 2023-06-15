Kılıçdaroğlu danışmanlarının ipini çekti! ABD'li sömürge bekçisi Jeremy Rifkin CHP'yi tokatladı gitti: Milyonluk vurgun

28 Mayıs sonrası CHP'yi değişim sancısı tuttu. 'İstifa' çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm MYK'nın istifasını alıp parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.
Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi.
Görevden el çektirilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in yanı sıra Jeremy Rifkin'in de bulunduğu öğrenildi.
EKREMCİLER İSYANDA: BİRİNCİ DERECEDEN SORUMLU SİZSİNİZ
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 'danışman' kararı Ekremciler tarafından tepkiyle karşılandı.
Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı, muhalefetin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal, "Kemal Bey, bence kendinizi de değiştirmelisiniz. Çok net söylüyorum size... Parti Meclisi, MYK değişti. Şimdi danışmanları değiştiriyorsunuz. Sorumlu onlar ama birinci derecede sorumlu sizsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'na isyan etti.