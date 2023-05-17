Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde danışmanı Jeremy Rifkin bilmecesi! Milyon dolarları alıp ortadan kayboldu... Şok gerçek ortaya çıktı

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi açık ara önde tamamladı.
BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
Seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranını yakaladı.
O İSİM AKILLARA GELDİ
Kılıçdaroğlu fark yerken seçimler öncesi "İkinci Yüzyıla Çağrı" projesi adı altında büyük vaatlerle duyurduğu ABD'li Jeremy Rifkin yeniden akıllara geldi.
JEREMY RIFKIN NEREDE?
Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak tanıttığı Rifkin uzaktan bağlantıyla katıldığı program sonrası bir daha ortalarda gözükmemişti.
CHP'liler seçimlerden sonra Rifkin'in akıbetini sorgularken bomba bir detay daha ortaya çıktı.