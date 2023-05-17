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    • 17.05.2023 17:17
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde danışmanı Jeremy Rifkin bilmecesi! Milyon dolarları alıp ortadan kayboldu... Şok gerçek ortaya çıktı

    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yemesinin ardından bir isim yeniden akıllara geldi. O isim Kılıçdaroğlu'nun büyük vaatlerle Endüstri 4.0 danışmanı olarak duyurduğu ABD'li Jeremy Rifkin... Rifkin uzaktan bağlantıyla katıldığı program sonrası bir daha ortalarda gözükmemişti. CHP'liler seçimlerden sonra "Jeremy Rifkin nerede?" sorusunu sorarken bomba bir detay daha ortaya çıktı. Rifkin'in menajerlik ajansı üzerinden parasını veren herkese telekonferans yoluyla konuşma yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun anlaşmasının da 20 dakikalık Zoom toplantısı olduğu ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Cukkaladı kayboldu

    Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi açık ara önde tamamladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
    Seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranını yakaladı.

    O İSİM AKILLARA GELDİ
    Kılıçdaroğlu fark yerken seçimler öncesi "İkinci Yüzyıla Çağrı" projesi adı altında büyük vaatlerle duyurduğu ABD'li Jeremy Rifkin yeniden akıllara geldi.

    JEREMY RIFKIN NEREDE?
    Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak tanıttığı Rifkin uzaktan bağlantıyla katıldığı program sonrası bir daha ortalarda gözükmemişti.

    CHP'liler seçimlerden sonra Rifkin'in akıbetini sorgularken bomba bir detay daha ortaya çıktı.

        PARA KARŞILIĞI KONFERANS VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
        CHP'den milyonlar kopardığı bilinen Rifkin'in menajerlik ajansı üzerinden parasını veren herkese telekonferans yoluyla konuşma yaptığı öğrenildi.

        Kılıçdaroğlu'nun anlaşmasının da 20 dakikalık Zoom toplantısı olduğu ortaya çıktı.

        NELER OLMUŞTU?
        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda tartışılan ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından sık sık dile getirdiği 'vizyon' projesini geçtiğimiz Aralık ayında duyurdu.

        Aralık 2022'de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altından gerçekleştirilen toplantı fiyasko ile sonuçlandı.

        ABD'DEN 'VİZYON' ÇİZDİLER
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde danışman olarak tanıttığı seçtiği Jeremy Rifkin, Ufuk Akçiğit ve Daron Acemoğlu ABD'den videokonferans yöntemiyle katılarak sunu yaptı.

        JEREMY RIFKIN HEYECAN YARATAMADI
        Kılıçdaroğlu'nun en çok bel bağladığı isimlerden ABD'li Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı.

        SUNUM FİYASKOYA DÖNMÜŞTÜ
        Rifkin sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi. İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması partilerin tepkisine neden olurken Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğu anlamadı.

        CHP'nin 'Endüstri 4.0' danışmanı Jeremy Rifkin konuşurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuklaması da sosyal medyada gündem olmuş daha sonra CHP bu durumu 'Selvi Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı' olarak açıklamıştı.
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        ABD ve BM’den Başkan Erdoğan’a tahıl teşekkürü!
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde danışmanı Jeremy Rifkin bilmecesi! Milyon dolarları alıp ortadan kayboldu... Şok gerçek ortaya çıktı
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