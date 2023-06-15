Milletin iradesine hakaret eden Melek Mosso'yu baş tacı etmişti! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı





MELEK (MOSSO) DAVARCI'DAN AK PARTİ SEÇMENİNE EDİLEN KÜFÜRLERE PAYLAŞIMLI DESTEK

Melek Mosso mahlasıyla tanınan Melek Davarcı, AK Partililere sinkaflı küfürler eden yaşlı bir kadın ile kendi fotoğrafının yer aldığı "Benim idoller" yazılı bir kolajı retweetleyerek tepkileri üzerine topladı.