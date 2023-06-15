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    • 15.06.2023 19:17
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    Milletin iradesine hakaret eden Melek Mosso'yu baş tacı etmişti! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı

    Son dakika haberi... Milletin iradesine hakaret eden Melek Mosso'yu baş tacı eden, konserde sergilediği hareketlerle tepki çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı. Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

    Cüneyt Yüksel görevden alındı

    Melek Mosso konseri ile gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Genel Merkez tarafından görevden alındı.

    Yüksel istifasını genel merkeze sundu. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı onayladı. Yüksel'in yerine Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar belediye başkanlığı görevine getirildi.



    MELEK (MOSSO) DAVARCI'DAN AK PARTİ SEÇMENİNE EDİLEN KÜFÜRLERE PAYLAŞIMLI DESTEK
    Melek Mosso mahlasıyla tanınan Melek Davarcı, AK Partililere sinkaflı küfürler eden yaşlı bir kadın ile kendi fotoğrafının yer aldığı "Benim idoller" yazılı bir kolajı retweetleyerek tepkileri üzerine topladı.



    Mosso'nun bir başka paylaşımında da AK Parti'ye küfür eden kadına destek verip "Seçim kombinim" yazılı paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.

    Detaylar geliyor...
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    Haberler Güncel Milletin iradesine hakaret eden Melek Mosso'yu baş tacı etmişti! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı
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