Milletin iradesine hakaret eden Melek Mosso'yu baş tacı etmişti! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı

Melek Mosso konseri ile gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Genel Merkez tarafından görevden alındı.
Yüksel istifasını genel merkeze sundu. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı onayladı. Yüksel'in yerine Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar belediye başkanlığı görevine getirildi.
MELEK (MOSSO) DAVARCI'DAN AK PARTİ SEÇMENİNE EDİLEN KÜFÜRLERE PAYLAŞIMLI DESTEK
Melek Mosso mahlasıyla tanınan Melek Davarcı, AK Partililere sinkaflı küfürler eden yaşlı bir kadın ile kendi fotoğrafının yer aldığı "Benim idoller" yazılı bir kolajı retweetleyerek tepkileri üzerine topladı.