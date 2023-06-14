PKK elebaşı Mustafa Karasu seçim hezimetinin faturasını ortaklarına kesti: Sorumlu başta CHP olmak üzere 6’lı masadır

Karasu, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda Kürt halkının tutumu çok net olmuştur. Tereddütsüz ezici bir çoğunlukla Erdoğan'a kaybettirme yönünde oy kullanmıştır. 2. turda CHP'nin Ümit Özdağ ile kurduğu ilişki nedeniyle 150 bin civarında sandığa gidilmemesi Kürt halkının tutumunda bir değişikliği ifade etmez. 2. turdaki bu azalmanın anlaşılır yanı vardır. Ancak başka nedenlerle gitmeyenler olduğu da bilinmektedir." dedi.

HDP'NİN PKK GÜDÜMÜNDE OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

HDP'nin terör örgütü PKK'nın güdümündeki bir parti olduğunu itiraf eden Karasu, PKK elebaşı çocuk katili Abdullah Öcalan'a da övgüler düzerek şunları yumurtladı;