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    • 14.06.2023 11:05
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    • 14.06.2023 11:13
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    PKK elebaşı Mustafa Karasu seçim hezimetinin faturasını ortaklarına kesti: Sorumlu başta CHP olmak üzere 6’lı masadır

    Seçimler öncesi 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren PKK'nın ini Kandil'in hayalleri suya düştü. Mağlubiyetin faturasını CHP'ye ve 6'lı masaya kesen PKK elebaşı Mustafa Karasu, HDP'nin elinden geleni yaptığını savunarak, "Erdoğan’a kaybettirememede esas sorumlu olan başta CHP olmak üzere 6’lı masadır." dedi. Teröristbaşı Mustafa Karasu HDP'nin PKK güdümünde oluğunu da itiraf etti.

    takvim.com.tr
    PKK elebaşı hezimetin faturasını ortaklarına kesti

    Seçimlerden önce 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren terör örgütü PKK'nın elebaşları mağlubiyet sonrası faturayı masa ortaklarına kesti.

    Recep Tayyip Erdoğan ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı. İkinci tura giden ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde ise Başkan Erdoğan yine benzer bir fark atarak %52.18 ile seçimi kazandı.

    KILIÇDAROĞLU'NU SEÇİMLERDEN SONRA SATAN SATANA
    Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in 'değişim' çıkışları karşısında yeni bir krizle boğuşurken medyadaki eski kalemşörleri de kendisin yerden yere vuruyor.

    KANDİL'DEKİ ORTAK PKK'DAN HER GÜN YENİ AÇIKLAMA
    Öte yandan Kılıçdaroğlu'nu Kandil'deki ortakları terör örgütü PKK'nın elebaşları da peşi sıra hedef alıyor.

    Murat Karayılan'dan Duran Kalkan'a kadar PKK'nın elebaşları Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu söyleyerek "yanlış adaydı" çıkışını yaptı.

    Kılıçdaroğlu'na ve kurduğu yuvarlak masa koalisyonuna son tepki terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan geldi.

    PKK'nın paçavrasına konuşan Karasu HDPKK/Yeşil Sol'un seçimlerdeki tutumununun doğru olduğunu savunarak Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı ilişkinin sandık sonuçlarını etkilediğini öne sürdü. Karasu seçimin faturasını da yuvarlak masadaki ortaklara kesti.

        Karasu, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda Kürt halkının tutumu çok net olmuştur. Tereddütsüz ezici bir çoğunlukla Erdoğan'a kaybettirme yönünde oy kullanmıştır. 2. turda CHP'nin Ümit Özdağ ile kurduğu ilişki nedeniyle 150 bin civarında sandığa gidilmemesi Kürt halkının tutumunda bir değişikliği ifade etmez. 2. turdaki bu azalmanın anlaşılır yanı vardır. Ancak başka nedenlerle gitmeyenler olduğu da bilinmektedir." dedi.

        HDP'NİN PKK GÜDÜMÜNDE OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
        HDP'nin terör örgütü PKK'nın güdümündeki bir parti olduğunu itiraf eden Karasu, PKK elebaşı çocuk katili Abdullah Öcalan'a da övgüler düzerek şunları yumurtladı;

        "HDP kuruluş felsefesi ve fikriyatının Rêber Apo'nun ulus devlet karşıtı demokratik ulus anlayışı, devletçi zihniyete karşı demokratik konfederalizmi ortaya koyması ve bu temelde de Türkiye gerçekliğinde demokratik özerklik çözümünü önermesine dayandığı bilinmektedir. Rêber Apo kadın özgürlükçü ekolojik demokratik toplum paradigması doğrultusunda Kürt sorununun demokratik çözümünün ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin nasıl olması gerektiğini adım adım ortaya koymuştur. İlk önce bunun felsefi ve ideolojik doğrultusunu, sonra bunun örgütsel ve eylem çizgisini ve bu temelde Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye'nin demokratikleştirilmesi konusundaki görüşlerini daha da somutlaştırmıştır. HDP öncesi partiler de kendilerini bu yeni paradigma temelinde örgütleme ve siyasi çizgilerini bu temelde belirleme ve pratikleştirme içinde olmuşlardır."

        Bölücü emellerini dillendirerek Türkiye için 'Kürdistan' ifadelerini kullanan teröristbaşı, "Bakurê Kurdistan'da da çok önemli kazanımlar ortaya çıkarılmıştır. HDP fikriyatı ve mücadelesi de bu kazanımları demokratik Türkiye ve Özgür Kurdistan'la somut kazanımlar haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bunu da ulus devlet anlayışlarını aşarak demokratik ulus anlayışı temelinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlayış Türk devletinin soykırım politikasını sonlandırma stratejisi ve politikasını ifade etmektedir. Türk devleti söz konusu olduğunda temel politikasının soykırım olduğu hiç akıldan çıkarılmamalıdır. Rêber Apo Kurdistan sömürgedir, dediği ilk günde Türk devletinin aynı zamanda soykırımcı olduğunu vurgulamıştır. Türk devleti Kurdistan'ı Türk uluslaşmasının yayılma alanı haline getirmeyi hedefliyor, diyerek bu gerçekliği çarpıcı biçimde ifade etmiştir." dedi.

        Teröristbaşı Öcalan'ın bir mücadele başlattığını savunan Karasu,"HDP fikriyatının ortaya çıkması da bu çerçevede ele alınmalıdır." ifadeleriyle itirafta bulundu.

        HDP VE 6'LI MASA ORTAKLIĞININ TALİMATININ KANDİL'DEN GELDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
        HDP'nin 6'lı masa ile giriştiği ortaklığının Kandil'den gelen talimatla yapıldığını itiraf eden Karasu, "HDP 2019 yerel seçimlerinde AKP-MHP'ye kaybettirmek için bir taktik izledi. Bunun önemli sonuçları da oldu." dedi.

            Cumhur İttifakı'nın kazanmasıyle birlikte operasyonların artacağını bildiklerini ve bu sebepten muhalefeti destekledikerini söyleyen teröristbaşı Karasu, "HDP'nin demokrasiden yana tavrı çeşitli kesimlerin ve demokrasiden yana olan Türkiye halklarının HDP'ye sahiplenmesini sağladı. Bu politikası 3. yoldan sapma olarak değerlendirilemez. 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan kaybetseydi demokratik değişim anlamında bazı objektif zeminler ortaya çıkabilirdi. Bu politika da yanlış değildi ama başarılı olunamadı. Birinci turda aday çıkarılsaydı belki Erdoğan'ın 2. turda kaybetmesi sağlanabilirdi diyenler var. Bu bir düşünce, kesin böyle olurdu denilemez. Şimdiki sonuca bakarak böyle olsaydı daha iyi olurdu denilebilir. Ancak 3. Yol uygulanmadı diyenlerin çoğunluğu niye Kılıçdaroğlu desteklendi, diyenlerdir ve bunlar HDP'yi yıpratma amaçlı söylemlerdir. 1. turda aday gösterilseydi Erdoğan'a belki kaybettirilebilirdi diyenlerin ne kadar haklı olduğunu da tam bilemeyiz." dedi.

            Hezimetin faturasını 6'lı masaya yıkan Mustafa Karasu, "3. yol tabi ki taktik izleyecek; belki de diğerlerinden daha fazla yaratıcı taktikler ve ittifaklar yaparak 3. yol haline gelebilir. Tabi ki bunu da kuruluş felsefesi ve fikriyatını oluşturan ideolojik-politik çizgisinden uzaklaşmadan yapabilir. Eğer Erdoğan'a kaybettirilmiş olsaydı bunu sağlatan esas olarak HDP olurdu. HDP ve Kürtler bu konuda üslerine düşeni 1.turda da 2. turda da yapmışlardır. Erdoğan'a kaybettirememede esas sorumlu olan başta CHP olmak üzere 6'lı masadır." dedi.

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            Haberler Güncel PKK elebaşı Mustafa Karasu seçim hezimetinin faturasını ortaklarına kesti: Sorumlu başta CHP olmak üzere 6’lı masadır
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