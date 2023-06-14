PKK elebaşı Mustafa Karasu seçim hezimetinin faturasını ortaklarına kesti: Sorumlu başta CHP olmak üzere 6’lı masadır

Seçimlerden önce 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren terör örgütü PKK'nın elebaşları mağlubiyet sonrası faturayı masa ortaklarına kesti.
Recep Tayyip Erdoğan ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı. İkinci tura giden ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde ise Başkan Erdoğan yine benzer bir fark atarak %52.18 ile seçimi kazandı.
KILIÇDAROĞLU'NU SEÇİMLERDEN SONRA SATAN SATANA
Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in 'değişim' çıkışları karşısında yeni bir krizle boğuşurken medyadaki eski kalemşörleri de kendisin yerden yere vuruyor.
Murat Karayılan'dan Duran Kalkan'a kadar PKK'nın elebaşları Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu söyleyerek "yanlış adaydı" çıkışını yaptı.
Kılıçdaroğlu'na ve kurduğu yuvarlak masa koalisyonuna son tepki terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan geldi.
PKK'nın paçavrasına konuşan Karasu HDPKK/Yeşil Sol'un seçimlerdeki tutumununun doğru olduğunu savunarak Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı ilişkinin sandık sonuçlarını etkilediğini öne sürdü. Karasu seçimin faturasını da yuvarlak masadaki ortaklara kesti.