Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan çok net asgari ücret mesajı! Son durum ne? Emekli ve memur maaşları...





'DÜNYADA BÜYÜME HIZI DÜŞÜYOR'

Enflasyonda beklenti yönetimi çok önemli. İnsanlar bazen fiyat artacak diye, şimdiden harekete geçme eğilimi gösteriyor. Bu olumsuz beklentileri kırmamız gerekiyor. Bu bir süreç, bir gecede olabilecek bir şey değil elbette. Aşama aşama mesafe alacağız. Dünyadaki gelişmeler de bize yardımcı olacak. Dünyada büyüme hızı düşüyor. Bu da talebi aşağı çekiyor. Bu da tabii fiyatları düşürüyor. Dünyada enerji başta olmak üzere fiyatlarda bir düşüş görüyoruz. Bununla birlikte içerideki tedbirlerle aşama aşama bir yere geleceğiz.

Orta vadeli programla göreceğiz. Belli bir süreç bu. Tek başına enflasyona baktığınızda diğer alanları kırar dökersiniz. Bütün bu dengeler içinde enflasyonu aşağı çekeceğiz. Çalışan kesimleri enflasyona ezdirmemek için gerekli tedbirleri alacağız. Satın alma güçlerinin korunması konusunda tedbirleri almaya devam edeceğiz.