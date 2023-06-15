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    • 15.06.2023 17:59
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    CHP'de Genel Başkan kim olsun? Takvim.com.tr DIŞ SES ekibi vatandaşa sordu: "Hiçbirisi yapamaz"

    14-28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ağır bir seçim mağlubiyeti alan CHP'de kılıçlar çekildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" çağrılarıyla Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Seçimden önce "dede" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyen parti içinden ve fondaş medyadan isimler de CHP Genel Başkanı'nı istifaya davet etti. Takvim.com.tr DIŞ SES ekibi CHP'de yaşanan koltuk kavgasını vatandaşa sordu. CHP'de kimsenin genel başkanlık için yeterli olmadığının altını çizen bir vatandaş, Özgür Özel ve Gürsel Tekin'in Genel Başkan olabileceğini belirtti. CHP'li olmadığını belirten bir vatandaş ise İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanamayacağını, partinin başına Muharrem İnce'nin gelmesi gerektiğini ifade etti.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    CHP’de Genel Başkan kim olsun?

    14-28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ağır bir seçim mağlubiyeti alan CHP'de kılıçlar çekildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" çağrılarıyla Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Seçimden önce "dede" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyen parti içinden ve fondaş medyadan isimler de CHP Genel Başkanı'nı istifaya davet etti. Takvim.com.tr DIŞ SES ekibi CHP'de yaşanan koltuk kavgasını vatandaşa sordu

    MEMNUN DEĞİLİM DİYEMEM
    CHP'deki kurultay öncesi konuşan genç bir seçmen, "Kılıçdaroğlu'ndan memnun musunuz?" sorusuna "Çoğu insan Kılıçdaroğlu kazanamadı diye tekrar kazanamaz diye hiç kimse oy vermiyor, sürü etkisi bu." dedi.


    İMAMOĞLU DA YAPAMAZ
    "İmamoğlu gelse başarılı olur mu?"     sorusunu cevaplayan yaşlı bir vatandaş ise, "Arka sağlam olması lazım." ifadelerini kullandı.

        KİMSE YETERLİ DEĞİL
        CHP'de kimsenin genel başkanlık için yeterli olmadığının altını çizen bir vatandaş, Özgür Özel ve Gürsel Tekin'in Genel Başkan olabileceğini belirtti.




        Genel Başkanlığa Özgür Özel'in gelmesi gerektiğini belirten bir CHP'li seçmen ise, "Ekrem İmamoğlu aday olursa kendi siyasi kariyerini bitirir" ifadelerini kullandı.



        MUHARREM İNCE GERİ DÖNSÜN
        CHP'li olmadığını belirten bir vatandaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanamayacağını, partinin başına Muharrem İnce'nin gelmesi gerektiğini ifade etti. Kendisine itiraz CHP'li seçmene Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpaslarını hatırlatan vatandaş, "İşi gücü fırıldak çevirmek. Bu kadar kurnazlık yapıyorsun neden 11-12 seçim kaybediyorsun." dedi. CHP'nin FETÖ'cüleri yanına aldığını belirten seçmen, "Ne oldu HDP'ye diyalog kurdunuz. Vatandaş diyor bunlar terörist partiler. Sen neden gidip ortaklık yapıyorsun." ifadelerini kullandı.


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        Haberler Güncel CHP'de Genel Başkan kim olsun? Takvim.com.tr DIŞ SES ekibi vatandaşa sordu: "Hiçbirisi yapamaz"
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