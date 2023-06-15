CHP'de Genel Başkan kim olsun? Takvim.com.tr DIŞ SES ekibi vatandaşa sordu: "Hiçbirisi yapamaz"





MUHARREM İNCE GERİ DÖNSÜN

CHP'li olmadığını belirten bir vatandaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanamayacağını, partinin başına Muharrem İnce'nin gelmesi gerektiğini ifade etti. Kendisine itiraz CHP'li seçmene Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpaslarını hatırlatan vatandaş, "İşi gücü fırıldak çevirmek. Bu kadar kurnazlık yapıyorsun neden 11-12 seçim kaybediyorsun." dedi. CHP'nin FETÖ'cüleri yanına aldığını belirten seçmen, "Ne oldu HDP'ye diyalog kurdunuz. Vatandaş diyor bunlar terörist partiler. Sen neden gidip ortaklık yapıyorsun." ifadelerini kullandı.



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