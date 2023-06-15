CHP'de Genel Başkan kim olsun? Takvim.com.tr DIŞ SES ekibi vatandaşa sordu: "Hiçbirisi yapamaz"

14-28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ağır bir seçim mağlubiyeti alan CHP'de kılıçlar çekildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" çağrılarıyla Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Seçimden önce "dede" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyen parti içinden ve fondaş medyadan isimler de CHP Genel Başkanı'nı istifaya davet etti. Takvim.com.tr DIŞ SES ekibi CHP'de yaşanan koltuk kavgasını vatandaşa sordu
MEMNUN DEĞİLİM DİYEMEM
CHP'deki kurultay öncesi konuşan genç bir seçmen, "Kılıçdaroğlu'ndan memnun musunuz?" sorusuna "Çoğu insan Kılıçdaroğlu kazanamadı diye tekrar kazanamaz diye hiç kimse oy vermiyor, sürü etkisi bu." dedi.
İMAMOĞLU DA YAPAMAZ
"İmamoğlu gelse başarılı olur mu?" sorusunu cevaplayan yaşlı bir vatandaş ise, "Arka sağlam olması lazım." ifadelerini kullandı.