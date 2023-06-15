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    • 15.06.2023 18:59
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    Son dakika: CHP'de 'değişim' temizliği! Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarına çizik attı: Ekremci tasfiyesi başladı

    Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldı. Bu durum, "Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak için gözü kararttı, CHP'de değişim ve Ekremci tasfiyesi başladı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan ’danışman’ kararı! Hepsine çizik attı

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

    Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.



    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.

    İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: 'DELEGE BENDE KURULTAY BENDE' MESAJI
    "Önceliğim İstanbul"     diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi de tüm dikkatleri üzerine topladı.

    İMAMOĞLU RESTİ ÇEKTİ: "MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL"
    İmamoğlu da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.



    Bu durum sonrası gözler tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi...

    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
    Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.



        ANKARA'DA KRİZ MASASI
        Öte yandan Ankara'da kriz masası kuruldu. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyen Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, delege bende kurultay bende" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Toplantı sonrası ikilinin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.



        KILIÇDAROĞLU GÖZÜ KARARTTI
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi'nden gündemi sarsan bir açıklama geldi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında Tuncay Özkan'ın da bulunduğu 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldığı duyuruldu.

        Bu durum, "Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak için gözü kararttı, CHP'de değişim ve Ekremci tasfiyesi başladı" yorumlarını da beraberinde getirdi.






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        Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na rest
        Haberler Güncel Son dakika: CHP'de 'değişim' temizliği! Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarına çizik attı: Ekremci tasfiyesi başladı
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