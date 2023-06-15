



BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM

Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.



Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.

İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: 'DELEGE BENDE KURULTAY BENDE' MESAJI

"Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi de tüm dikkatleri üzerine topladı.

İMAMOĞLU RESTİ ÇEKTİ: "MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL"

İmamoğlu da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.