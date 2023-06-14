Can Ataklı 28 Mayıs sonrası iyice delirdi! "Seçimi muhalefet kazandı, o konuda çok iddialıyım"

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, seçimin üzerinden 17 gün geçmesine rağmen sonuçları hala kazanılan çifte zaferi hazmedemedi. Ataklı, kendisine ait YouTube kanalından yaptığı yayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin kazandığını iddia etti.

CAN ATAKLI'DAN SEÇİM HAZIMSIZLIĞI I VİDEO İZLE

Meral Akşener'in masayı dağıtmasında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın etkisi olduğunu belirten Ataklı, Akşener'in duygularına esir olduğunu dile getirdi.

"SEÇİMİ MUHALEFET KAZANDI, O KONUDA ÇOK İDDİALIYIM"

Ataklı, açıklamasında "Fazla gürültü yapmadan masadan çekilse belki de 'İmamoğlu'nu aday yapalım' kararı çıkar mıydı? Sonuç bugün öylemi olurdu bilmiyorum. Ama bir şey oldu. Onun bedeli de İYİ Parti için ağır oldu. Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.