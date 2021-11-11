Son dakika: İP'in küfürbaz vekili Lütfü Türkkan hakkında fezleke! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de geçtiğimiz Cuma günü şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Türkkan'ın küfrü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Türkkan önce inkar etti, sonra ise itiraf etti. Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilerken, şehit ailesinden özür dilemeye ise lüzum görmedi.





Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."

STK'lar, şehit yakınları ve gazi dernekleri peş peşe Türkkan hakknda suç duyurusunda bulunurken, vatandaşlar Türkkan'ın partiden ihracını istedi. Ancak İYİ Parti, Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden azletmek ile yetindi. Türkkan, Akşener'in talebi ile koltuğundan ayrıldı, yerine Erhan Usta getirildi.



FEZLEKE HAZIR!

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.