Başkan Erdoğan'dan CHP'deki 'değişim' kavgasına ilk yorum: Kaptan ne yaptıysa gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor.
12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrıları sürerken Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama almak istedi.
ÖNCE EKREM İMAMOĞLU SONRA ÖZGÜR ÖZEL 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI YAPTI
Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerken Özgür Özel de "Genel başkanlığa aday mıyım adayım. Hazır mıyım hazırım" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM
Tüm uğraşlara rağmen 'değişim' seslerini dindiremeyen Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.