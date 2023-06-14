Başkan Erdoğan'dan CHP'deki 'değişim' kavgasına ilk yorum: Kaptan ne yaptıysa gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı

Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Yani onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'a gönderilen o soru ve Erdoğan'ın cevabı...

SORU: (Ercan Gürses – TgrtHaber) CHP'de seçimden sonra bazı değişim tartışmaları var. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de değişim talebini seslendirdi. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var, "Ben kaptan olarak gemiyi limana yanaştıracağım ama değişim taleplerinin de önünü açacağım" diyor. Siz nasıl buluyorsunuz bu talep ve tartışmaları?