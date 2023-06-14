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    • 14.06.2023 13:15
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    Başkan Erdoğan'dan CHP'deki 'değişim' kavgasına ilk yorum: Kaptan ne yaptıysa gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki 'değişim' kavgasına ilişkin ilk yorumunu yaptı. Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "O partinin ne kaptanıyım ne güverte lostromosuyum. Ben AK Parti’nin kaptanıyım, bana AK Parti’yi sorun. Onu da Kılıçdaroğlu’nu yakaladığınızda ona sorun. Yani onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan’dan CHP’deki kavgaya ilk yorum

    28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor.

    12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrıları sürerken Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama almak istedi.

    ÖNCE EKREM İMAMOĞLU SONRA ÖZGÜR ÖZEL 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI YAPTI
    Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerken Özgür Özel de "Genel başkanlığa aday mıyım adayım. Hazır mıyım hazırım" dedi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM
    Tüm uğraşlara rağmen 'değişim' seslerini dindiremeyen Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: KAPTAN NE YAPTIYSA GEMİ ŞU ANDA BORDASINDAN ÇOK KÖTÜ ÇARPTI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki 'değişim' kavgasına ilişkin ilk yorumunu yaptı.

        Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Yani onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı." ifadelerini kullandı.

        İşte Başkan Erdoğan'a gönderilen o soru ve Erdoğan'ın cevabı...

        SORU: (Ercan Gürses – TgrtHaber) CHP'de seçimden sonra bazı değişim tartışmaları var. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de değişim talebini seslendirdi. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var, "Ben kaptan olarak gemiyi limana yanaştıracağım ama değişim taleplerinin de önünü açacağım" diyor. Siz nasıl buluyorsunuz bu talep ve tartışmaları?

        "O partinin ne kaptanıyım ne güverte lostromosuyum. Ben AK Parti'nin kaptanıyım, bana AK Parti'yi sorun. Onu da Kılıçdaroğlu'nu yakaladığınızda ona sorun. Yani onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı. Her şey ortada. Kiminle yarışıyor, kiminle ne yapıyor, bizi hiç ilgilendirmez. Biz şu anda seçimi elhamdülillah başarılı bir şekilde tamamladık, bitirdik. Onlarda ise altılı masa, dokuzlu masa, on birli masa; ortada masa kalmadı zaten, dağıldı iyice… Şimdi bunu bana sorarsan bu olmaz. Milletim en güzel kararı verdi. Hayırlısı olsun."
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan CHP'deki 'değişim' kavgasına ilk yorum: Kaptan ne yaptıysa gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı
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