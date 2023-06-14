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    • 14.06.2023 10:43
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    • 14.06.2023 10:43
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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal kentsel dönüşüm projesi! İnşaat mühürlendi: Tepkiler çığ gibi büyüdü "Tarihin en büyük skandalı"

    Devlet tüm imkanları ile 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olurken İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı bomba gibi patladı. CHP yönetimindeki İzmir Belediyesi, kentsel dönüşüm konusunda da bir skandala imza attı. CHP’nin belediyecilik anlayışını tekrar gözler önüne seren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirdiği toplu konut inşaatı eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projedeki tüm binaların denetlenmesi için harekete geçerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’e tepkiler çığ gibi büyüdü.

    takvim.com.tr
    CHP’li belediyenin rezalet projesi! Tepkiler büyüyor

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumuna Örnekköy'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalı damga vurdu.

    Oturumda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, birilerinin kendi ikbali için kurumsal kimlikleri kullandığını öne sürdü.

    "BELEDİYE 150 YILLIK TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SKANDALA İMZA ATTI"
    İzmir'in en temel sorunlarından birisinin deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu belirten Hızal, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 yılı aşkın süredir kentsel dönüşüm çalışması içinde. Belediye 150 yıllık tarihindeki en büyük skandala imza attı. Bu işi yapmak ve yaptırmak adına birilerinin apar topar kooperatif kurarak o işleri nasıl aldığı muamma. O kooperatiflerin hangi firmalara işleri verdiği muamma. Biz bunu defalarca dile getirdik. İZBETON ile kooperatifler arasında imzalanmış sözleşmeleri istedik vermediler. Sonra ne oldu? İzmir Büyükşehir Belediyesi demir hırsızı, beton hırsızı damgası yedi. Büyükşehir kentsel dönüşüm faaliyeti yapacak, yaptığı inşaat demir ve beton eksikliğinden mühürlenecek. Buna demir ve beton hırsızlığı derler. Bu olay nasıl çıktı ortaya? Bir milletvekilimiz paylaşım yapınca çıktı" diye konuştu.

    "BU CÜRETİ NEREDEN BULUYOR?"
    AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal: "Mühendis gidip eksikleri bir bir sıralıyor. 'Bunlar giderilmeden beton dökülmesin' diyor. Sonra denetimler sürerken beton mikseri gidip beton dökmeye başlıyor.Mühendis arkadaşlar da alandan ayrılıp tutanak tutuyor. Bu yüklenici bu cüreti, bu gücü nereden buluyor?

        İşi verdiğimiz şirketin yani İZBETON'un Genel Müdürü, şu anki CHP İl Başkanı, Gaziemir'deki kooperatif başkanı bürokratlara baskı yaptı. Bu cüret oradan geldi." dedi.

        BÜYÜK SKANDALI AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI ORTAYA ÇIKARDI
        Skandalı attığı tweet ile ülke gündemine taşıyan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan ise TMMOB'a bağlı meslek odalarına çağrıda bulunarak 3 bin 540 konutu kapsayan projede inşa edilen tüm blokların incelenmesini istedi.

        Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak sorunun hızlı imalat sırasında oluşan iletişim kopukluğundan kaynaklandığını açıkladı.

            300 METREKARELİK İNŞAATIN YIKIMINA KARAR VERİLDİ
            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de mühürlenen alanın 48 bin metrekarelik inşaat alanı içinde sadece 300 metrekarelik bir bölüm olduğunu belirtip hatalı imalat yapılan 300 metrekarelik inşaatın yıkımına karar verdiklerini açıkladı.

            MÜHÜRLENDİ
            Sabah'ın haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy'de CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortakları arasında yer aldığı İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar inşaat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı yapıldığı gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.

            "ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUYOR"
            Tepkilerin giderek büyümesi üzerine CHP'li Soyer ikinci bir açıklama yaparak: "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48.000 m² inşaatın 300 m²'sinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

                "İYİ DEĞİL KÖTÜ ÖRNEK"
                Soyer'in açıklamalarına kentsel dönüşüm skandalını attığı twett ile ortaya çıkaran AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan yanıt geldi. İnan: "Projeniz(!) ülkemize maalesef "kötü örnek" oluyor. Yüklenici firma dediğiniz zaten bağlı şirketiniz İZBETON. 48.000 m² alanın 300 m²'sinde anlaştığımıza göre geri kalan 47.700 m²'lik inşaat için çağrımı tekrarlıyorum: Odalar, üniversiteler ve bilim insanları tüm projeyi baştan sona incelesin! Kentsel dönüşümde malzeme çalarak tarihe geçtiniz. Bunu yaparak projenin diğer etaplarını da risk ve tehlike altında bıraktınız. İnsan hayatına mal olabilecek bu fahiş hatanızı bu derece küçümseniz bile tehlikenin boyutunu başlı başına gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

                İHBAR KABUL EDİLDİ
                İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü haberi ihbar kabul ederek resen inceleme başlattı. Yetkililer, 3 bin 540 konuttan oluşan projenin tamamının denetleneceğini söyledi.

                İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den olur yazısı gelir gelmez yapımı devam eden inşaatların tamamı mercek altına alınacak. Yetkililer, "Toplu konut inşaatlarının tamamında ilgili kanunun 8/g maddesi uyarınca resen denetim yapılacak.Yapılan denetimler sırasında hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlendiği belirtilen 300 metrekarelik alanın dışında diğer tüm bloklarda da projeye aykırı imalat olup olmadığına bakılacak. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilirse yasal işlem başlatılacak" dedi.

                SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ
                CHP'li İzmir Belediyesi'nin skandala imza attığı olaya vatandaşlardan tepki gecikmedi. Bir vatandaş; "48 bin Metrekarede 300 metre kare demek ne kadar doğru? o 300 metrekarede kaç aile ölebilir? 48 bin metrekare de 300 fark edilmeseydi ve bina yapılsaydı kaç m2 olacaktı? Kalan 48 binde gözden kaçan birşey var mı ? O sinek çorbaya düştü Tunç bey. O sinek çorbaya düştü." dedi.

                    Skandal olaya gelen diğer tepkiler ise şu şekilde;

                    "Madem eksik demir kullanıldı. O inşaatta kontrolör yokmu? Niye beton dökümüne izin vermiş? Sonradan yıkmak marifet değil. Önceden müdahale edilmeli ve beton dökümüne eksiksiz demir donatı imalatı yapıldıktan sonra izin verilmeliydi. Kime neye niye teşekkür ediyorsun başkan?

                    "Başkan örnek dediğin kentsel dönüşüm bölgesi yollarını paylaşıyorum. Utanırsın belki."

                    "Örnek olayım derken işin nasıl titizlikle yonetilmediginin kanıtı iğneyi kendine çuvaldızı başkasına misali. Yerel seçimler öncesi önemli bir durum bu. Kılıçdaroğlu gibi koltuk sevdasi yapmaya gerek yok. İzmir'in köklü bir değişiklik zamanı geldi. Her açıdan..."
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