CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal kentsel dönüşüm projesi! İnşaat mühürlendi: Tepkiler çığ gibi büyüdü "Tarihin en büyük skandalı"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den olur yazısı gelir gelmez yapımı devam eden inşaatların tamamı mercek altına alınacak. Yetkililer, "Toplu konut inşaatlarının tamamında ilgili kanunun 8/g maddesi uyarınca resen denetim yapılacak.Yapılan denetimler sırasında hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlendiği belirtilen 300 metrekarelik alanın dışında diğer tüm bloklarda da projeye aykırı imalat olup olmadığına bakılacak. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilirse yasal işlem başlatılacak" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

CHP'li İzmir Belediyesi'nin skandala imza attığı olaya vatandaşlardan tepki gecikmedi. Bir vatandaş; "48 bin Metrekarede 300 metre kare demek ne kadar doğru? o 300 metrekarede kaç aile ölebilir? 48 bin metrekare de 300 fark edilmeseydi ve bina yapılsaydı kaç m2 olacaktı? Kalan 48 binde gözden kaçan birşey var mı ? O sinek çorbaya düştü Tunç bey. O sinek çorbaya düştü." dedi.