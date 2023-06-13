PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na fırça: Neden mücadele etmedin! Bir de satış: Kuyruklarına takılmamak gerekir

KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURMAYA DEVAM ETTİ: İYİ BİR SİYASETÇİ DEĞİL

Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren ve hayal kırıklığına uğrayan PKK elebaşı Kalkan, "Mütevazi, böyle duyarlı bir insan olabilir, başarılı bir bürokrat da olabilir. Fakat iyi bir siyasetçi değil. Mücadeleci değil. toplumu durduruyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın kazanmasının sebebinin Kılıçdaroğlu olduğunu savunan PKK elebaşı Kalkan CHP'ye değişim için de akıl verdi!

Kalkan şunları söyledi;

"Mücadele ediyor gibi göründü aslında ama belki de mücadeleyi boşa çıkartıyor. O bakımdan iyi bir siyasetçi ve mücadeleci değil. Bir demokrasi programı koyamadı ortaya. Şimdi bazıları diyor CHP değişmeli, değişsin, değişim olmalı. İyi güzel de evet değişim diyenler yeni ne söylüyorlar? Kılıçdaroğlu mu değişmeli yoksa CHP'nin anlayışı, program siyaseti mi değişmeli? Değişecekse siyaseti Türkiye'nin temel sorunlarında yeni olan neyi öneriyor? Kılıçdaroğlu değişecek mi, değişmeyecek mi? Şimdi bunu tartışıyorlar. Bu bir şey kazandırmaz. CHP tabanını bilinçlendirmek lazım bu konuda. Oraya sıkıştırılmış bir CHP hiç bir zaman iktidar olamaz. Kılıçdaroğlu sözde en solcudur. Gitti AKP'den Refah'tan kopanları aldı. Eski karşıtı, ezeli karşıtı DP'yi aldı yanına. Şimdi ne yapacak? Gerçekten de bir demokrasi programı mı ortaya koyacaklar, yoksa kalan CHP'yi de AKP'lileştirecekler mi? Oraya mı çekecekler, daha çok sağa mı çekecekler? Bunlar tartışılmalı, bunlar üzerinde durulmalı. Tartışmalar bu düzeyde olmuyor. Değerlendirmeler bu böyle içerikli değil, çok ucuz. Özellikle o bazı aydın geçinenler, gazeteci, yazar kişiler var çok kalitesiz olduklarını gördük. Net söyleyebilirim. Bu kadar da olmaz. Böyle çok sığ, yüzeysel, top, sığ sözleri var, insanları kandırma gibi oluyor bu hiç bir şey kazandırmıyor. Onun için de evet CHP'de değişim olmalı. Taban gerçekten de iyi tartışabilmeli, sorgulayabilmeli bütün politikaları."

Öte yandan Terör örgütü PKK'nın yayın organı Yeni Özgür Politika'da yıllardır Selahattin Erdem mahlası ile yazı yazan teröristbaşı Duran Kalkan son yazısında benzer ifadelerle ortaklarına yüklendi.

Kalkan bölücü satırlarında ortaklarını eleştirerek şunları yazdı;

"Çok açık ki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı başarısız olmuştur. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedip etmediği tam net değildir. Fakat sonunda Tayyip Erdoğan'ın kazandığını bizzat kendisi kabul etmiş, kendine verilen desteğe tam sahip çıkmayarak onları antifaşist mücadeleye dönüştürmemiştir. 14-28 Mayıs seçimiyle CHP bunu ikinci kez yapmıştır. Bir kez de 2018 seçiminde Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında böyle yapmıştı. Her nedense, Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP, seçim günü akşam saat 12'ye kadar atıp tutuyor, kesin yönetim olacağını ve hatta kazandığını belirtiyor, fakat saat 12'den sonra ortadan kaybolarak Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazandığını kabul ediyor. Demek ki mevcut yönetim altında CHP'nin seçim kazanacağı ve Tayyip Erdoğan yönetimini devireceği iddiası da beklentisi de boştur."

"KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'Sİ İLE ERDOĞAN YÖNETİMİ YIKILMAZ"

Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye devam eden Kalkan şu "Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ile Tayyip Erdoğan yönetimi yıkılmaz, tersine ayakta kalır. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ile AKP-MHP faşizmine karşı başarılı mücadele yürütülmez, tersine sıkıştığı yerde faşizme destek olunur." dedi.

"CHP'NİN KUYRUĞUNA TAKILMAMAK GEREKİR"

Kılıçdaroğlu üzerinden CHP'deki değişim söylemlerine değinen PKK elebaşı Kalkan, "CHP'den beklentili olmamak ve kuyruğuna takılmamak gerekir." dedi.

Terörist Kalkan şunları yazdı;

"Çünkü kendisi değişmemiştir ki Türkiye'yi değiştirsin! Millet İttifakı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" talebi dışında Türkiye'nin temel sorunlarını, örneğin Kürt sorununu, kadın sorununu nasıl çözeceğine dair somut ve yeni bir politika sunamamıştır. Şimdi bazıları CHP'nin değişmesi gerektiğinden söz ediyor. Peki nasıl değişecek? Mevcut olandan daha sağa gidip CHP'yi AKP'lileştirecek mi, yoksa gerçekten demokratik siyasete mi çekecek? Bu soru temelinde netlik oluşmazsa, o zaman CHP'de değişim olacağına da inanmamak gerekir. Demek ki bu CHP ile ve gerçekten köklü bir demokratik değişim yaşamayan CHP ile antifaşist mücadele yürütüp başarı kazanmak imkânsızdır. O halde mevcut CHP'den beklentili olmamak ve kuyruğuna takılmamak gerekir. Üçüncü doğru tutum da budur."