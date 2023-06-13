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    • 13.06.2023 11:37
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    Son dakika: 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'deki ortaklarından tehdit başladı: Seçim kaybedildi PKK terör eylemlerine devam edecek

    Son dakika haberleri... Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları yapan ve bu yüzden eylemsizlik kararı aldıklarını açıklayan PKK, seçimden alınan mağlubiyet sonrasında eylemsizlik sürecini sonlandırdığını duyurdu. Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyon kazanamayınca çileden çıkan PKK’nın her gün CHP Lideri güzellemesi yapan tecavüzcü elebaşı Duran Kalkan "AKP, MHP iktidara gelirse, hükümeti kurulursa bu Türkiye'yi iç savaşa götürür dedik" tehdidini tekrarlayarak "Bizi imha etmek isteyene karşı savaşarak yaşayabiliriz” sözleriyle kanlı eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

    Fatma Gül
    takvim.com.tr
    KK’nın Kandil’deki ortakları tehdide başladı

    Eli kanlı terör örgütü PKK, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra aldığı eylemsizlik kararını 14 Mayıs seçimleri öncesinde de 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için almıştı.

    Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu desteklenmiş, HDP'nin aday çıkarmasına izin verilmemişti.

    Her gün bir başka Kandil elebaşı, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon lehine açıklamalarda bulunmuştu.

    Eylemsizlik kararını ilk açıklayan isim ise büyükbaşlardan Sabri Ok olmuştu. Sabri Ok, seçim sürecinde alınan eylemsizlik kararını "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler: 'eğer bir gün eylemsizlik, ateşkes kararı alırsanız biz üzerimize düşen rolü oynayacağız' dediler. Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık" sözleriyle açıklamıştı.

    Sabri Ok'un ardından Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarıyla bilinen bir diğer elebaşı Bese Hozat da eylemsizlik kararının seçim süreci boyunca devam edeceğini söylemişti.

        KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZSA İÇ SAVAŞ ÇIKARIRIZ
        KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık'tan seçimlere günler kala tehdit gelmiş, "Kemal Kılıçdaroğlu seçilmezse iç savaş çıkartırız" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

        Bayık, "Kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmazsa bu durumda demokrasi güçleri direnerek bu faşist iktidarı yenilgiye uğratma mücadelesi içinde olmalıdırlar." diyerek iç savaş çağrısı yapmıştı.

        Teröristbaşı Bayık, "Kürt halkı ile Türkiyeli demokrasi güçleri büyük bedeller ödeyerek mücadeleleriyle AKP-MHP faşist iktidarını yıkılma noktasına getirdiler. Eğer kararlı mücadele edilir; seçimde sandıklara da iyi sahiplenilirse bu iktidarın kaybetmesi kaçınılmazdır. Kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmazsa bu durumda demokrasi güçleri direnerek bu faşist iktidarı yenilgiye uğratma mücadelesi içinde olmalıdırlar. AKP-MHP iktidarının seçim günü ve sonrası saldırılar yapacağı söylenmektedir. Zaten faşist cepheden her gün birileri çeşitli biçimlerde bu bir seçim değildir; artık başka yollardan gereği yapılmalı, diye ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bu yola girmek isteyenlere karşı hazırlıklı olmak ve onların bu yollara başvurma cesaretini duruşlarımızla kırmak gerekir." demişti.

        SEÇİM KAYBEDİLDİ EYLEMSİZLİK SÜRECİ BİTTİ
        Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapan ve bu yüzden eylemsizlik kararı aldıklarını açıklayan PKK, seçimden alınan mağlubiyet sonrasında eylemsizlik sürecini sonlandırdığını duyurdu.

        KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'nın yayınladığı açıklama şöyle:

        Hem Kurdistan halkı hem de Türkiye toplumu tarafından önemli görülen bu seçimde faşist AKP-MHP iktidarının provokasyon yapma zeminini ortadan kaldırmak ve seçimin halklar ve demokratik güçler lehinde sonuçlanması açısından aldığımız eylemsizlik kararını seçimlerin bitimine kadar uzatma tutumuna girdik ve bu tutumumuzu kamuoyuyla paylaştık. Bizim insani ve ahlaki sorumluluğumuz gereği olarak ve seçim sürecinde provokasyonların önüne geçmek ve siyasi zeminin gelişmesine katkı sağlamak için aldığımız bu karara rağmen dört ayı aşkın bir süredir güçlerimize ve halkımıza yönelik saldırı ve katliamlar artarak devam sürmüş, Önder Apo üzerindeki tecrit daha da ağırlaştırılmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı aldığımız eylemsizlik kararını bugünden itibaren sonlandırdığımızı belirtiyoruz. Bu gerçeklik temelinde halkımız ve devrimci demokratik güçler başta olmak üzere herkesin faşist AKP-MHP iktidarına karşı mücadeleyi daha da büyütmesi gerekmektedir.

        DURAN KALKAN'DAN KANLI EYLEM TEHDİDİ

        Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon kazanamayınca çileden çıkan PKK'nın her gün CHP Lideri güzellemesi yapan tecavüzcü elebaşı Duran Kalkan da eylemsizlik kararının sonlandırılması hakkında "Biz şunu söyledik, Burada ifade etmem lazım. Seçim öncesinde yeniden AKP, MHP iktidara gelirse, hükümeti kurulursa bu Türkiye'yi iç savaşa götürür dedik" sözleriyle yeni kanlı eylemlere hazırlandıklarını itiraf etti.

            Kalkan, 7'li koalisyon ile kirli bir pazarlık yaptıklarını deşifre edecek bir ifade daha kullandı. "AKP seçimle yenilseydi yeni bir siyasi uzun süreç gelişecekti" diyen Kalkan, "Peki geldiğimiz nokta nedir? Seçimler oldu. Seçim sonuçları biliniyor, hızla neredeyse yıldırım hızıyla yeni yönetimini kurdu, makina gibi çalışıyor" sözleriyle Kahraman Türk askerinin terörle mücadeledeki kararının yeni dönemde artarak devam ettiğini gözler önüne serdi.

            TÜRK DEVLETİNE DÜŞMAN DEYİP SAVAŞ ÇAĞRISI YAPTI
            TSK'nın terörle mücadele operasyonlarına karşı hainliğe devam edeceklerini söyleyen Kalkan, Türk devletini düşman olarak niteleyerek, "Bu saldırılara karşı mücadele etmek lazım. Biz de mücadele eden olmalıyız. Her yurtsever devrimci insan, kadın, genç bir özgürlük savaşçısı olmalı. Kendine saldıran bir düşman var. İmha edilmek isteniyoruz. O halde bizi imha etmek isteyene karşı savaşarak yaşayabiliriz" dedi.

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            Akyapı Ticarethane
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