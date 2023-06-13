Son dakika: 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'deki ortaklarından tehdit başladı: Seçim kaybedildi PKK terör eylemlerine devam edecek

Eli kanlı terör örgütü PKK, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra aldığı eylemsizlik kararını 14 Mayıs seçimleri öncesinde de 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için almıştı.
Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu desteklenmiş, HDP'nin aday çıkarmasına izin verilmemişti.
Her gün bir başka Kandil elebaşı, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon lehine açıklamalarda bulunmuştu.
Eylemsizlik kararını ilk açıklayan isim ise büyükbaşlardan Sabri Ok olmuştu. Sabri Ok, seçim sürecinde alınan eylemsizlik kararını "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler: 'eğer bir gün eylemsizlik, ateşkes kararı alırsanız biz üzerimize düşen rolü oynayacağız' dediler. Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık" sözleriyle açıklamıştı.
Sabri Ok'un ardından Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarıyla bilinen bir diğer elebaşı Bese Hozat da eylemsizlik kararının seçim süreci boyunca devam edeceğini söylemişti.