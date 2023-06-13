Son dakika: 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'deki ortaklarından tehdit başladı: Seçim kaybedildi PKK terör eylemlerine devam edecek

SEÇİM KAYBEDİLDİ EYLEMSİZLİK SÜRECİ BİTTİ

Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapan ve bu yüzden eylemsizlik kararı aldıklarını açıklayan PKK, seçimden alınan mağlubiyet sonrasında eylemsizlik sürecini sonlandırdığını duyurdu.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'nın yayınladığı açıklama şöyle:

Hem Kurdistan halkı hem de Türkiye toplumu tarafından önemli görülen bu seçimde faşist AKP-MHP iktidarının provokasyon yapma zeminini ortadan kaldırmak ve seçimin halklar ve demokratik güçler lehinde sonuçlanması açısından aldığımız eylemsizlik kararını seçimlerin bitimine kadar uzatma tutumuna girdik ve bu tutumumuzu kamuoyuyla paylaştık. Bizim insani ve ahlaki sorumluluğumuz gereği olarak ve seçim sürecinde provokasyonların önüne geçmek ve siyasi zeminin gelişmesine katkı sağlamak için aldığımız bu karara rağmen dört ayı aşkın bir süredir güçlerimize ve halkımıza yönelik saldırı ve katliamlar artarak devam sürmüş, Önder Apo üzerindeki tecrit daha da ağırlaştırılmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı aldığımız eylemsizlik kararını bugünden itibaren sonlandırdığımızı belirtiyoruz. Bu gerçeklik temelinde halkımız ve devrimci demokratik güçler başta olmak üzere herkesin faşist AKP-MHP iktidarına karşı mücadeleyi daha da büyütmesi gerekmektedir.