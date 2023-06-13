Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Tüm dünyaya mesaj verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.
Erdoğan ile Aliyev resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. İki lider, görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantıya geçti.