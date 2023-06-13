Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Tüm dünyaya mesaj verdi

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in da bulunacağı akşam yemeğine katılmak üzere havalimanından Gülistan Sarayı'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva karşıladı.