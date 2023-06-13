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    • 13.06.2023 12:30
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    Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Tüm dünyaya mesaj verdi

    Başkan Erdoğan, 28 Mayıs'taki seçim zaferinin ardından dün ilk durak olan Kıbrıs'taydı. Erdoğan bugün ise Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor.Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.Resmi karşılama töreninde dikkat çeken bir detay yer aldı. Başkan Erdoğan'ın beraberindeki heyette Sinan Oğan'ın da olduğu görüntülendi.Erdoğan ile Aliyev resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Azerbaycan'dan dünyayada bir mesaj verdi. Erdoğan "Azerbaycan'dan KKTC'nin tanınmasına yönelik mesaj veriyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan dünyaya mesaj!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

    Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

    Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

    Erdoğan ile Aliyev resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. İki lider, görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantıya geçti.

        Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı ziyarette heyette Sinan Oğan'ın da olduğu görüldü.

        Oğan önce Aliyev ile tokalaşmasının ardından daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selamlaştı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA MESAJ
        Azerbaycan ziyaretini devam ettiren Başkan Erdoğan özel bir televizyon kanalına "Azerbaycan'dan KKTC'nin tanınmasına yönelik mesaj veriyoruz" mesajı verdi.

            KKTC'NİN ARDINDAN BAKÜ'YE GEÇTİ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

            Başkan Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından çiçekle karşılandı.

            Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in da bulunacağı akşam yemeğine katılmak üzere havalimanından Gülistan Sarayı'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva karşıladı.

                Burada Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

                Bakü'deki Gülüstan Sarayı'nda verilen yemek, basına kapalı olarak gerçekleşti.

                Yemeğe, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Tüm dünyaya mesaj verdi
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