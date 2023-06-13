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    • 13.06.2023 14:16
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için o raporu hatırladılar! Yılmaz Özdil'in işaret ettiği İpekyolu Enstitüsü’nün raporunda ne yazıyor?

    CHP'de adeta kıyamet kopuyor. 12. mağlubiyetine rağmen koluktan kalkmayan Kılıçdaroğlu'na karşı istifa ve değişim çıkışları peşi sıra gelirken CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den olay bir açıklama geldi. 2008 yılında ABD Dış İlişkiler Konseyi’nin yan kuruluşu İpekyolu Enstitüsü’nün CHP'yi dizayn planının geçtiği rapora gönderme yapan Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'nun niye bırakmadığını niye bırakmak istemediğini ve 14 yıldır kaybetmesine rağmen niye hala alkışlandığı kelime kelime anlatacaklarını yazdı. Peki Yılmaz Özdil'in işaret ettiği raporda ne yazıyor? Yıllarca CHP ve Kılıçdaroğlu için kalem sallayan Özdil o raporu yeni mi hatırladı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yeni mi hatırladınız!

    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandığa gömülen CHP'de savaş git gide kızışıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 12. mağlubiyetini karnesine yazdırmasına rağmen 'Mücadeleye devam edeğiz. Buradayız.' mesajı vererek koltuktan kalkmayacağını ilan etti.

    İLK BAYRAK AÇAN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU OLDU: DEĞİŞİM
    Kılıçdaroğlu'na karşı ilk bayrak açan isim CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu kaybedilen seçimin ardından 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diktiğini ilan etti.

    KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ DELEGE RESTİ ÇEKTİ
    Daha sonra Ekrem İmamoğlu'na yakın Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na "İstanbul'a bak" mesajı vererek "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza attı. Kılıçdaroğlu "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle Kurultay'ı işaret ederek 'delege' kozunu oynadı.

    İMAMOĞLU BİR KEZ DAHA ÇIKIŞ YAPTI: KARARLIYIM
    İmamoğlu bir kez daha çıkış yaparak "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım." dedi.

        ÖZGÜR ÖZEL TOPA GİRDİ: SORUMLULUKTAN KAÇMAM
        İmamoğlu'nun çıkışı CHP'yi karıştırırken CHP Grup Başkanı Özgür Özel de koltuğa talip olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığı bilinen ancak son çıkışıyla bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti. Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN DELEGE KOZU
        Ancak CHP'de; parti içi muhalefetin başkaldırısı, Kılıçdaroğlu'nun "MYK'yı değiştirme" ve "kurtultay takvimini açıklama" hamleleriyle sekteye uğramış durumda. CHP Parti Meclisi'nin olağan kurultay sürecini başlatması ile "olağanüstü kurultay" talebi boşa düşen muhaliflerin yeni stratejilerini "delege yapısını değiştirmek' üstüne kurdu.

        ŞU AN ÜSTÜNLÜK KILIÇDAROĞLU'NDA
        Mevcut delege yapısında Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üstünlüğü bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı bırakmasını isteyen partinin önde gelen isimlerinin başını çektiği muhalefet, bu yapıyı değiştirmek istiyor. Kurultay sürecinde delege yapısının değişecek olması nedeniyle parti içi muhalefet kendi adaylarının delege olması için çalışma yürütmeye hazırlanıyor. Bu nedenle parti üyeleri listeleri üzerinde çalışmalar başlatıldı.

        SEÇİMLER TEMMUZDA
        CHP'de, ilk olarak temmuz ayında ilçe kongresi delege seçimleri yapılacak. İlçe kongreleri 5 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında ve il kongreleri ise 16 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. CHP'nin 38'inci Olağan Büyük Kurultayı ise il kongrelerinin bitiminin ardından, Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte yapılacak. İtiraz süreleri ve kesin karara bağlama tarihleri düşünüldüğünde kurultayın kasım ayında yapılması bekleniyor.

        DELEGE GÜCÜNÜ KAYBEDERSE ERTELEYECEK
        Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi delege üstünlüğünü kaybederse kurultayın yerel seçim sonrasına ertelenebileceği belirtiliyor. Eğer delege yapısı Kılıçdaroğlu lehine sonuçlarsa kurultay yerel seçim öncesinde yapılacak. Kılıçdaroğlu bu şekilde yerel seçimlere güven tazeleyerek girmiş olacak.

        HER PARTİ ÜYESİ DELEGE OLABİLİR
        CHP, üyelerinin listelerini adres kayıt sistemine göre yeniden düzenleyecek. Listeler muhtarlık esasına göre tanzim edilecek. Üye listeleri daha sonra ilçe başkanlıklarında askıya çıkacak ve listelere itiraz süreci başlayacak. İtirazların ardından CHP üyeleri ilçe delegelerini seçmek için sandık başına gidecek. İlçe delegelerinin belirlenmesi sonrasında ise ilçe kongreleri yapılmaya başlanacak.

        CHP tüzüğüne göre, her parti üyesi yalnızca bir muhtarlık bölgesinden ilçe kongre üyeliği için başvuruda bulunabiliyor. Yalnızca o muhtarlık bölgesinden delege seçilebilen kongre üyeleri, ilçe kongrelerinde oy kullanma hakkına sahip.

        KOLTUK ONLARIN ELİNDE
        CHP tüzüğünde 2018 yılında değişiklik sonrasında kurultay delege sayısı TBMM üye tam sayısının 2 katı olarak belirlendi. Tüzüğe göre, 'il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri ile doğal üyeler, kurultay üyesi' olarak sayılıyor. Kurultay delegeleri; 'doğal delegeler' ile (genel başkan, MYK üyeleri, YDK üyeleri, PM üyeleri ile milletvekiller) ilçe ve il kongreleri sonucu 'seçilmiş delegeler' olmak üzere iki gruptan oluşuyor. Örneğin, İstanbul'un kurultay delege sayısı; İstanbul'un vekil sayısı olan 98'in 2 katı olan 196. Büyük kurultayda delege sayısı ise vekil sayısı ise 600'ün iki katı olan 1200 olarak belirlendi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN KURTULMAK İSTEYEN KALEMŞÖRLER DEVREDE
        Kılıçdaroğlu'nun elinde bulundurduğu delege gücü ile koltuktan kalkmayacağının sinyalini vermesi değişim isteyen CHP yandaşlarının elini kolunu bağlıyor.

        YILMAZ ÖZDİL 2008'DE YAZILAN RAPORU HATIRLADI!
        Daha önce CHP için kalem sallayan ancak Kılıçdaroğlu'nun baskısı ile Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil 2008'de yazılan bir raporu hatırladı.

        "AZ SABIR KELİME KELİME ANLATACAĞIZ"
        Daha önce Takvim.com.tr'nin de gündeme getirdiği ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yan kuruluşu İpekyolu Enstitüsü'nün (Sik Road Studies) yazdığı raporu işaret eden Özdil, "Niye bırakmadığı, niye bırakmak istemediği, 14 yıldır kaybetmesine rağmen niye hala alkışlandığı, itiraz edenlerin niye linç edildiği, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yan kuruluşu İpekyolu Enstitüsü'nün 2008 yılındaki raporunda açıkça yazıyor… Az sabır, çalışıyoruz, kelime kelime anlatacağız" dedi.

        O RAPOR NE ANLATIYOR?
        Yılmaz Özdil'in işaret ettiği o rapor CHP'nin dizayn sürecine ilişkin bilgiler içeriyor!

        Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı.

            "BAYKAL DEVRİLECEK KILIÇDAROĞLU GELECEK CHP DEĞİŞECEK"
            Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi.

            Raporun içinde Türkiye'yi ve CHP'yi ilgilendiren öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:

            "CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

            Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkanvekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturdu.


            Takvim o raporu yıllar önce gündeme getirmişti

            İCAZET TURUNCA ZİYARET ETTİ!
            Öte yandan Kılıçdaroğlu ABD'ye yaptığı icazet turunda siyasi kariyerinde ilginç "kehaneti" ile önemli dönüm noktası olan Johns Hopkins Üniversitesi'nde basına kapalı etkinliğe katıldı.

            ONUR ÖYMEN DE ANLATMIŞTI
            CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen de söz konusu rapora ilişkin açıklama yapmış ve 3 senaryodan bahsedildiğini, bu senaryolardan birinin de Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi olduğunu söylemişti.

                Kılıçdaroğlu'nun nasıl göreve geldiğini ifşa eden Öymen, Türkiye ve Orta Doğu hakkında araştırma ve değerlendirmeler yayınlayan Silk Road Enstitüsü'nün kendisine rapor sunduğunu açıklamıştı.

                Öymen, "Silk Road diye bir Enstitü var İsveç'te. Bu Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında yazılar yazıyor değerlendirmeler yapıyor, ABD'deki John Hopkins Üniversitesi ile beraber çalışıyorlar. Şimdi yöneticileri geldi beni ziyaret etti, "Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik" dedileri. Rapor Türkiye ile ilgili muhtemele senaryolar, 60-70 sayfalık bir rapor. 3 tane senaryo var başlıca." ifadelerini kullanmıştı.

                Rapordaki üç senaryoyu tek tek açıklayan Öymen, "Bir tanesi Türkiye Batı'dan tamamen kopar bir İslam devleti olur, tamamen Orta Doğu'nun din devleti olur. Böyle olursa nasıl olur, uzun uzun anlatıyor. Onun vereceği olumsuz sonuçları da dile getirmiş. İkinci senaryo, 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur, bunu anlatıyor. Tabi o da çok kötü olur." demişti.

                KILIÇDAROĞLU' CHP'NİN BAŞINA NASIL GEÇTİ?
                Son olarak Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl geçtiğini ifşa eden Öymen, "Üçüncü senaryo, Türkiye'de iç politikada önemli değişiklikler olur. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, istifaya zorlanır, mecbur edilir. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Kılıçdaroğlu, partinin politikalarını değiştirir ve bunun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir. Ben bunu göreve geldiğinde Kılıçdaroğlu'na da okudum, Baykal'a da okuttum. Kılıçdaroğlu'na da anlattım sizin için böyle böyle diyorlar haberiniz var mı? diye. Bu onlar için de bir sürpriz değil. Kılıçdaroğlu dinledi fazla bir yorum yapmadı. Bu olaylardan sonra Baykal'ın olayı oldu, Baykal'ın istifasından 2-3 ay sonra Wikileaks belgeleri sızdı." diyerek olayın uluslararası bir müdahale ile gerçekleştğini adeta itiraf etmişti.

                YENİ Mİ UYANDILAR! "PİRO KEMAL'DEN DİKTATÖR HAİN KEMAL'E"
                Hürriyet Yazarı Nedim Şener de Yılmaz Özdil gibi daha önce Kılıçdaroğlu ve CHP için kalem sallayıp tweet atanların hezimetin ardından Kılıçdaroğlu'na uygulanan lince ilişkin bir yazı kaleme almış ve bu meseleye dikkat çekmişti.

                Şener şunları yazdı;

                "İki hafta öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler şimdi onun hakkında "tuvalet terliği, saksı, Merzifon e..., kutu kola..." benzetmesi yapıyorlar.

                İki hafta önce seçimi kazansaydı "kahraman dede" ilan edecekleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, seçim hezimetinden tek başına onu sorumlu tutarak sadece istifasını istemiyor, itibar suikastı ile adeta diri diri mezara gömüyorlar.

                İki hafta öncesine kadar, Alevilikte "işin piri" anlamında saygı ifadesi olarak "Piro Kemal" diye seslenilen Kemal Kılıçdaroğlu, "Hain Kemal" diye anılmaya başlandı ve neredeyse "AKP'li" ilan edilme noktasına geldi.

                NEFRET SİLAHI KENDİNE DÖNDÜ
                Yıllardan beri kitlesinin ruhuna işlediği nefret şimdi ona yöneldi. İzlediği politikalardaki yanlışlıklara gözlerini kapatanlar, sosyal medya hesaplarından beddua edip gözyaşları içinde ağza alınmayacak hakaretleri ediyorlar.

                Tekrar tekrar vurgulamak isterim; bu küfür ve hakaretleri siyasi rakipleri değil, adı soyadı belli Kılıçdaroğlu destekçisi olan ünlü, ünsüz gerçek kişiler başta olmak üzere yine kendilerine yakın sosyal medya trolleri ediyor.

                Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Özgür Özel yine algı operasyonu ile "Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç, Genel Başkan'ımızı rencide edecek bir sonuç değil. Nefret yayan hesapların altını kazıyın, AK Partili çıkar" diyerek eline yüzüne bulaştırsa da internette hakaret ve küfürleri Kılıçdaroğlu ile yan yana yazdığınızda kimin kime ne dediği karşınıza geliyor.

                BATI'NIN PROJESİYDİ
                Kitledeki nefret ve öfke öyle bir hale geldi ki, 12 yıldır herkesin gözü önünde yaşanan gelişmeler bir anda bir cümle ile söyleniyor artık.

                İş çığırından öyle çıktı ki, Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın sürekli kazanması için Batılı ülkeler tarafından bir proje olarak CHP Genel Başkanı yapıldığı gibi akla ziyan yorumlar yapılmaya başlandı. Hatta Fatih Altaylı bunu emekli bir büyükelçi olan eski CHP'li bir milletvekiline dayandırıyor.

                Evet, CHP eski milletvekili olan emekli büyükelçi Onur Öymen, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelişinin bir proje olduğunu söylemişti ama bunun ulusalcı Deniz Baykal'ın gönderilmesi ve CHP'nin dönüştürülmesi için amaçlandığını şöyle anlatmıştı:

                "Wikileaks belgelerinden önce size şunu anlatayım. İpekyolu diye bir enstitü var İsveç'te. Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında raporlar hazırlıyor, değerlendirmeler yapıyor. ABD'deki John Hopkins Üniversitesi ile birlikte çalışıyorlar. Bunun yöneticileri beni 2009 yılının başlarında ziyaret etti. Dediler ki, biz Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik. Türkiye ile ilgili muhtemel senaryolar. 60-70 sayfalık bir rapor. 3 senaryo var. Birinci senaryo, Türkiye Batı'dan tamamen kopar, tamamen bir İslam devleti olur. Böyle olursa nasıl olur, bunun olumsuz sonuçlarını da tamamen anlatıyor. 2'nci senaryo, 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur. Şu olur, bu olur, o da kötü olur. 3'üncü senaryo, iç politikada önemli değişiklikler olur. Deniz Baykal istifaya zorlanır, mecbur edilir. İpekyolu Enstitüsü'nün raporu. 'İslam ile Demokrasi Arasında Çekiştirilen Türkiye' başlıklı bir çalışma. Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir."

                Evet, her şey Onur Öymen'in dediği gibi oldu. O proje için taşeron olarak FETÖ devreye girdi. 2010 yılında FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal partinin başından gitti, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ama o proje Erdoğan kazansın diye değil, Kılıçdaroğlu Atatürkçü CHP'yi dönüştürsün ve Erdoğan yerine iktidar olsun diye yapıldı. Evet, Kılıçdaroğlu CHP'yi dönüştürdü ama başarılı olamadı. Yani Kılıçdaroğlu Batı için kötü yatırım oldu. Tek başına başaramayınca, 6'lı Masa projelendirildi ama o da çuvalladı.

                FETÖ - KILIÇDAROĞLU İLİŞKİSİ
                Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle CHP'deki dönüşüm herkesin gözü önünde oldu. CHP'nin Genel Başkanı Deniz Baykal'ı kaset kumpasıyla koltuğundan eden FETÖ'nün mahrem imamlarını 2012'den itibaren CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

                FETÖ'cülerin davetiyle, yanında CHP milletvekilleriyle ABD'ye gitti. Yurtdışında FETÖ'nün okullarını ve gazetelerini ziyaret etti.

                Devlet FETÖ ile mücadeleye başladığında ise 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'ye her desteği verdi. El konulan şirketlerinin, bankalarının önüne eyleme gittiler. Onlar adına Anayasa Mahkemesi'ne gittiler, ekranlarına çıkıp devlete tehditler savurdular.

                FETÖ'nün MİT kumpası belgelerini onlar dağıttılar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "Kontrollü darbe" yalanını raporlaştırdılar.

                Kılıçdaroğlu'nun siyasi sicilini yazmaya sayfalar yetmez. Cumhurbaşkanlığı seçiminde KHK'lıları göreve iade sözü vermeye kadar işi vardırdı. Bu konuda kitap olacak farklı ve geniş bir çalışma, hem onlara hem de okurlarımıza sözümüz var zaten.

                Ama çıktığı Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'na yöneltilen şu soru CHP'nin başına geldikten sonraki siyasi sicilini ortaya dökmeye yetti:

                "...Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarıya atıp, İkinci Cumhuriyetçileri, siyasal İslamcıları, Kürt milliyetçilerini, liboşları, cemaatçileri (FETÖ), soykırımcıları, tescilli ajanları ve Sorosçuları monte etmek için CHP Genel Başkanlığı'nı sürdürdüğünüz öne sürülüyor..."

                Yıllardır yazdığımız her şey artık Kılıçdaroğlu'na soru olarak yöneltiliyor. Kılıçdaroğlu bu gerçeklerle yüzleşiyor. Sosyal medyada kullandığı, Genel Merkez ve belediye beslemesi tetikçileri artık ona ateş ediyor, güvendiği isimler artık ona ihanet ediyor.

                Nasıl ki sosyal medya trol ağlarına Meral Akşener'i, Muharrem İnce'yi, Sinan Oğan'ı linç ettirdiyse şimdi kendisi aynı akıbeti yaşıyor."

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                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için o raporu hatırladılar! Yılmaz Özdil'in işaret ettiği İpekyolu Enstitüsü’nün raporunda ne yazıyor?
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