Azerin yıllar önce Başkan Erdoğan'ın verdiği sözü ilk kez anlattı: "İnşallah biz Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız"



Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken gözleri dolan Azerin, "Karabağ'da kılınan ilk namazların şahidi oldum. Bir konserinde daha sözcüsünü bana göndererek Çırpınırdın Karadeniz şarkısının tarihçesini anlatmamı istemişti. Ben de Osmanlı Devleti'nin Azerbaycan'a 1918'de olan yardımını, bunların hepsi vefa örneğidir. Bizim yüreğimizde büyük Enver Paşa yaşıyorsa, Nuri Paşa'yı biz unutmuyoruz. Bundan sonra Azerbaycan halkı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TSK ve Türk milletinin verdiği desteği hiç unutmayacak. Bu yüzden dün eseri böyle icra etmek içimden geldi. Bundan sonra bu eseri böyle icra edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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