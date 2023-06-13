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    • 13.06.2023 13:38
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    Azerin yıllar önce Başkan Erdoğan'ın verdiği sözü ilk kez anlattı: "İnşallah biz Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını seslendiren Azerin'i ayakta alkışladı. Erdoğan'ın daha önce başbakanlığı döneminde Bakü'ye geldiğinde yine Çırpınırdın Karadeniz şarkısını söylediğini aktaran Azerin, "Selamlaşma esnasında yaklaştı ve benim hiçbir zaman unutmayacağım bir cümleyle ifade etti, 'Azerin Hanım söz inşallah biz Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız' ve bu benim kulaklarımda ve gönlümde oldu bu" dedi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın verdiği sözü ilk kez anlattı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen yemekte "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını seslendiren Azerin ayakta alkışlandı.

    AZERİN BAŞKAN ERDOĞAN İLE OLAN ANISINI ANLATTI | VİDEO İZLE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gülistan Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

        "ÇIRPINIRDIN KARADENİZ" TÜRKÜSÜNÜ FARKLI ŞEKİLDE SESLENDİRDİ
        Çok sayıda sanatçının sahne aldığı yemekte Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, "Çırpınırdın Karadeniz" türküsünü seslendirdi. Azerin, türkünün "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" sözlerini, Karabağ zaferine işaret ederek "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'da asmışız biz" şeklinde değiştirerek okudu. Erdoğan ve Aliyev çifti Azerin'i ayakta alkışladı.

        ERDOĞAN'DA ANISINI ANLATTI: 'AZERİN HANIM SÖZ İNŞALLAH BİZ AZERBAYCAN BAYRAĞINI KARABAĞ'DA ASACAĞIZ'
        Gurur verici bir akşam olduğunu belirten Azerin, Başkan Erdoğan'la yaşadığı bir anıyı anlattı. Erdoğan'ın daha önce başbakanlığı döneminde Bakü'ye geldiğinde yine Çırpınırdın Karadeniz şarkısını söylediğini aktaran Azerin, "Selamlaşma esnasında yaklaştı ve benim hiçbir zaman unutmayacağım bir cümleyle ifade etti, 'Azerin Hanım söz inşallah biz Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız' ve bu benim kulaklarımda ve gönlümde oldu bu" dedi.


        Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken gözleri dolan Azerin, "Karabağ'da kılınan ilk namazların şahidi oldum. Bir konserinde daha sözcüsünü bana göndererek Çırpınırdın Karadeniz şarkısının tarihçesini anlatmamı istemişti. Ben de Osmanlı Devleti'nin Azerbaycan'a 1918'de olan yardımını, bunların hepsi vefa örneğidir. Bizim yüreğimizde büyük Enver Paşa yaşıyorsa, Nuri Paşa'yı biz unutmuyoruz. Bundan sonra Azerbaycan halkı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TSK ve Türk milletinin verdiği desteği hiç unutmayacak. Bu yüzden dün eseri böyle icra etmek içimden geldi. Bundan sonra bu eseri böyle icra edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Azerin yıllar önce Başkan Erdoğan'ın verdiği sözü ilk kez anlattı: "İnşallah biz Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız"
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