Azerin yıllar önce Başkan Erdoğan'ın verdiği sözü ilk kez anlattı: "İnşallah biz Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen yemekte "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını seslendiren Azerin ayakta alkışlandı.
AZERİN BAŞKAN ERDOĞAN İLE OLAN ANISINI ANLATTI | VİDEO İZLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gülistan Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.