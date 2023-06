İsyan ateşi büyüyor! Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na 'pişkin guguk kuşu' benzetmesi: CHP seçmeninden "İyi ki Erdoğan kazanmış" yorumları

Kılıçdaroğlu sadece yandaş Yılmaz Özdil'in değil CHP seçmeninin de hedefindeydi...

CHP SEÇMENİ İSYANDA: "İSTİFA ET BE ADAM!"

Sosyal medya hesabından video yayınlayan CHP seçmeni bir kadın Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'deki açıklamalarına isyan etti.



Söz konuusu kadın, "İstifa et be adam! Demokrasi bunu gerektirir! Sen bu halkı aptal mı zannediyorsun! Dinlemek istemedim sinir hastası olmamak için. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Sinir hastası ruh hastası ettin bizi. Seçim gecesi ömrümden 5 yıl gitti. Bu yayından sonra da 5 yıl gitti. İstifa et be adam!" ifadelerini kullandı.