İsyan ateşi büyüyor! Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na 'pişkin guguk kuşu' benzetmesi: CHP seçmeninden "İyi ki Erdoğan kazanmış" yorumları

28 Mayıs sonrası CHP'de kazan kaynıyor. Alınan mağlubiyet sonrası baba - oğul ilişkisi bitti, Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.
12 GÜN SONRA EKRANLARA ÇIKACAK YÜZ BULDU: KÖYLÜLERİ 'CAHİL' İLAN ETTİ
Öte yandan Bay Bay Kemal, seçimlerde gördüğü hezimetten 12 gün sonra kameralar karşısına geçti. Kendisine oy vermeyen köylüleri 'cahil' ilan edip, "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Kenti bilen, okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle %51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" ifadelerini kullandı.
ADAYLIĞI SORULDU: HER ŞEY DOĞRUYDU PİŞMAN DEĞİLİM
Kendisini gazlayan yandaş anket firmalarını da satan Kılıçdaroğlu, "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. Bizde kazanacağımıza inandık" dedi. Adaylığı sorulunca da "Benim açımdan her şey doğruydu. Herhangi bir pişmanlığım yok" şeklinde konuştu.
CHP liderinin Sözcü TV'de açıklama yaptığı sırada yandaş Yılmaz Özdil, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.