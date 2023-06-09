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    • 10.06.2023 01:13
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    • 10.06.2023 01:13
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    İsyan ateşi büyüyor! Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na 'pişkin guguk kuşu' benzetmesi: CHP seçmeninden "İyi ki Erdoğan kazanmış" yorumları

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde gördüğü hezimetten 12 gün sonra kameralar karşısına geçti. Adaylığı sorulunca da "Benim açımdan her şey doğruydu. Herhangi bir pişmanlığım yok" dedi. Gelişme üzerine yandaşı, fondaşı CHP seçmeni isyan etti. Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini 'pişkinlik' olarak tanımlayan CHP yandaşı Özdil, "Guguk Kuşu'nun pişkinliği hayranlık verici" ifadelerini kullandı. CHP seçmeni bir kadın Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'deki açıklamaları sonrası "Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Sinir hastası ruh hastası ettin bizi. İstifa et be adam!" ifadelerini kullandı. Bir başka CHP seçmeni ise "Kılıçdaroğlu’na oy verip iki turda da görevli olduğun için herkesten çok özür dilerim. İyi ki Erdoğan kazanmış" paylaşımını yaptı.

    CHP’de isyan ateşi büyüyor! Bomba sözler...

    28 Mayıs sonrası CHP'de kazan kaynıyor. Alınan mağlubiyet sonrası baba - oğul ilişkisi bitti, Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.


    12 GÜN SONRA EKRANLARA ÇIKACAK YÜZ BULDU: KÖYLÜLERİ 'CAHİL' İLAN ETTİ
    Öte yandan Bay Bay Kemal, seçimlerde gördüğü hezimetten 12 gün sonra kameralar karşısına geçti. Kendisine oy vermeyen köylüleri 'cahil' ilan edip, "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Kenti bilen, okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle %51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" ifadelerini kullandı.



    ADAYLIĞI SORULDU: HER ŞEY DOĞRUYDU PİŞMAN DEĞİLİM
    Kendisini gazlayan yandaş anket firmalarını da satan Kılıçdaroğlu, "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. Bizde kazanacağımıza inandık" dedi. Adaylığı sorulunca da "Benim açımdan her şey doğruydu. Herhangi bir pişmanlığım yok" şeklinde konuştu.

    CHP liderinin Sözcü TV'de açıklama yaptığı sırada yandaş Yılmaz Özdil, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.



        "PİŞKİN GUGUK KUŞU KILIÇDAROĞLU"
        Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini 'pişkinlik' olarak tanımlayan CHP yandaşı Özdil, "Guguk Kuşu'nun pişkinliği hayranlık verici" ifadelerini kullandı.

        Özdil, geçtiğimiz günlerde de Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden hedef almıştı.

        CHP'nin gerçek evlatlarını yuvadan dışarı attığını söyleyen Özdil, "Sorosçuları, CIA'in kod numarası verdiklerini partiye monte etti" ifadelerini kullandı. Özdil, "Bu gözümüzün içine baka baka 'guguk kuşu' operasyonudur, gaflet değildir, dalalettir, yuvayı dağıtmadan gitmez." demişti.




        Kılıçdaroğlu sadece yandaş Yılmaz Özdil'in değil CHP seçmeninin de hedefindeydi...

        CHP SEÇMENİ İSYANDA: "İSTİFA ET BE ADAM!"
        Sosyal medya hesabından video yayınlayan CHP seçmeni bir kadın Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'deki açıklamalarına isyan etti.

        Söz konuusu kadın, "İstifa et be adam! Demokrasi bunu gerektirir! Sen bu halkı aptal mı zannediyorsun! Dinlemek istemedim sinir hastası olmamak için. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Sinir hastası ruh hastası ettin bizi. Seçim gecesi ömrümden 5 yıl gitti. Bu yayından sonra da 5 yıl gitti. İstifa et be adam!" ifadelerini kullandı.



        "KILIÇDAROĞLU GİTMEDEN CHP'YE OY VERMEYECEĞİM"
        "KK kaç gündür istifa etmiyor?" kullanıcı adlı bir Twitter hesabı ise "Kemal Kılıçdaroğlu sen o partinin başından gitmeden hiçbir seçimde ne CHP'ye ne de CHP'nin adayına oy vermeyeceğim ne olursa olsun" sözleriyle tepkisini dile getirdi.




            "İYİ Kİ ERDOĞAN KAZANMIŞ..."
            Bir başka CHP seçmeni ise "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verip iki turda da görevli olduğun için herkesten çok özür dilerim. İyi ki Erdoğan kazanmış" paylaşımını yaptı.
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            Kazanacağımızı söylüyorlardı biz de inandık
            Haberler Güncel İsyan ateşi büyüyor! Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na 'pişkin guguk kuşu' benzetmesi: CHP seçmeninden "İyi ki Erdoğan kazanmış" yorumları
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