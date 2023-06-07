Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı yine bildiğiniz gibi: Küfürbaz... Devlet düşmanı... İsyan başladı!

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de krizler bitmiyor...
Kemal Kılıçdaroğlu önce tüm MYK'nın istifasını alıp "Koltuğu bırakmayacağım" mesajı verdi sonra da koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na karşı da mücadele veriyor.
CHP Parti Meclisi'ni toplayıp parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda koltuk verdiği isimler ise tepki çekti.
A TAKIMI SKANDAL İSİMLERLE DOLU
Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK'da yer alan isimlerden birçoğu skandallarıyla biliniyor.
FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alana, Başkan Erdoğan'a galiz küfürler edenden PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim yer alıyor...
DEVLETE 'KATİL' DİYEN BİLE VAR
Onursal Adıgüzel'in yerine CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı yaptığı Devrim Barış Çelik, devleti 'katil' olarak tanımladığı birçok skandal paylaşıma imza atmış. Çelik, 2015 yılında Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
KUMPAS KASETLERİNİ YAYMAKTAN HAPİS CEZASI
Sosyal medya ekibinin başına getirilen Eren Erdem ise İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanmış ve 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.
KOBANİ İÇİN DESTEK PAYLAŞIMI YAPANLAR YER BULDU
İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları'ndan sorumlu üye olan Hasan Efe Uyar'ın ise Başkan Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak galiz hakaretler yaptığı paylaşımları dikkat çekiyor.
Uyar, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Bizim oralarda bir söz vardı. Biraz kaba olacak ama bunu RTE için tekrar etmekte fayda var. Sende sürülecek akıl yok" sözleriyle iğrenç bir paylaşıma imza attığı görüldü.
Erdoğan'ın milyonlarca seçmenine de hakaret eden Uyar, "Erdoğan'ı çok seviyoruz diyenler, hırsıza katile fedailik edenlerdir" paylaşımında bulunmuş. Uyar, Kobani eylemlerine ise şu sözlerle sahip çıkmış: "Acıtmadan öldürmeye geldiklerinde çok geç olmasın Kobane için sokağa"
TERÖR ÖRGÜTÜNDEN OY İSTEYEN DE LİSTEDE
Listede yer alan Aysu Bankoğlu ise Almanya'da katıldığı bir programda canlı yayın esnasında, "31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, zillet ittifak üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak hepsi bellidir." İfadelerini kullanmıştı. MYK listesinde kendisine yer bulan bir başka isim olan Bülent Kuşoğlu ise Erdoğan'a yönelik, "RTE varken başımız asla dertten kurtulmaz" ifadelerini kullanmış.