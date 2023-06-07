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    • 07.06.2023 09:41
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    • 07.06.2023 09:42
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı yine bildiğiniz gibi: Küfürbaz... Devlet düşmanı... İsyan başladı!

    Seçim hezimetinin ardından seçmeni oyalamak için faturayı göstermelik olarak MYK'ya kesen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sı da bildiğiniz gibi... Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı'nda devlete katil diyenden, FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alana, Başkan Erdoğan'a galiz küfürler edenden PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim yer alıyor... CHP içinden yeni MYK'ya karşı itirazlar da yükseldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yine skandal yine skandal

    Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de krizler bitmiyor...

    Kemal Kılıçdaroğlu önce tüm MYK'nın istifasını alıp "Koltuğu bırakmayacağım" mesajı verdi sonra da koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na karşı da mücadele veriyor.

    CHP Parti Meclisi'ni toplayıp parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda koltuk verdiği isimler ise tepki çekti.

    A TAKIMI SKANDAL İSİMLERLE DOLU
    Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK'da yer alan isimlerden birçoğu skandallarıyla biliniyor.

    FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alana, Başkan Erdoğan'a galiz küfürler edenden PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim yer alıyor...

    DEVLETE 'KATİL' DİYEN BİLE VAR
    Onursal Adıgüzel'in yerine CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı yaptığı Devrim Barış Çelik, devleti 'katil' olarak tanımladığı birçok skandal paylaşıma imza atmış. Çelik, 2015 yılında Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    KUMPAS KASETLERİNİ YAYMAKTAN HAPİS CEZASI
    Sosyal medya ekibinin başına getirilen Eren Erdem ise İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanmış ve 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

    KOBANİ İÇİN DESTEK PAYLAŞIMI YAPANLAR YER BULDU
    İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları'ndan sorumlu üye olan Hasan Efe Uyar'ın ise Başkan Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak galiz hakaretler yaptığı paylaşımları dikkat çekiyor.

    Uyar, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Bizim oralarda bir söz vardı. Biraz kaba olacak ama bunu RTE için tekrar etmekte fayda var. Sende sürülecek akıl yok" sözleriyle iğrenç bir paylaşıma imza attığı görüldü.

    Erdoğan'ın milyonlarca seçmenine de hakaret eden Uyar, "Erdoğan'ı çok seviyoruz diyenler, hırsıza katile fedailik edenlerdir" paylaşımında bulunmuş. Uyar, Kobani eylemlerine ise şu sözlerle sahip çıkmış: "Acıtmadan öldürmeye geldiklerinde çok geç olmasın Kobane için sokağa"

    TERÖR ÖRGÜTÜNDEN OY İSTEYEN DE LİSTEDE
    Listede yer alan Aysu Bankoğlu ise Almanya'da katıldığı bir programda canlı yayın esnasında, "31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, zillet ittifak üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak hepsi bellidir." İfadelerini kullanmıştı. MYK listesinde kendisine yer bulan bir başka isim olan Bülent Kuşoğlu ise Erdoğan'a yönelik, "RTE varken başımız asla dertten kurtulmaz" ifadelerini kullanmış.

        TEPKİLER YÜKSELDİ
        CHP'de yeni A takımın netleşmesi sonrası ilk tepki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

        BU LİSTE SİYASİ BİR RESTTİR&NBSP;
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güçlü destekçilerinden olan Özcan, yeni MYK'yı yerden yere vurarak, "Bir iki isim hariç diğer isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sayın İmamoğlu'na verilmiştir. Benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır. Siyasi bir resttir. Ben bu resti görüyorum. Mevzu memleket ise koltuk teferruattır" dedi.

        "PARTİNİN GERÇEK SAHİBİ ÜYELERDİR"
        Eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı da yeni MYK'ya tepki gösteren isimlerden oldu. Katıldığı canlı yayında eleştirilerini sıralayan Atıcı, "CHP'nin sorunlarına çözüm getirmek için yapılan bu değişiklik, yaraya pansuman bile olamaz.

        Çünkü sorunumuz sadece MYK'da değil. Sorunun çözümünü parti içi demokraside aramalıyız. Partinin gerçek sahibi üyelerimizdir. Bu sebeple bir kriz durumunda derhal üyeye başvurulmalıdır. Kurultaya gidilirken niye yeni bir MYK görevlendirildi, bunu anlayabilmiş değilim" ifadelerini kullandı.

        "GUGUK KUŞU OPERASYONU"
        CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil de yeni MYK'yı "guguk kuşu operasyonu" olarak tanımladı.

        Kılıçdaroğlu'nun Atatürkçüleri ve ulusalcıları partiden tasfiye ettiğine vurgu yapan Özdil, "İkinci cumhuriyetçileri, siyasal dincileri, cemaatçileri, Sorosçuları, CIA'in kod numarası verdiği tipleri partiye monte etmek, gözümüzün içine baka baka guguk kuşu operasyonudur. Gaflet değildir, dalalettir, yuvayı dağıtmadan gitmez" dedi.

        CHP'de yeni MYK'nın belirlenmesinin ardından kongreler takvimi de açıklandı. 3 Temmuz'da ilçe kongresi delege seçimleri ile başlayacak süreç çerçevesinde 15 Ekim'e kadar il kongreleri tamamlanacak.

        Partinin olağan kurultayı ise bu sürecin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği bir tarihte yapılacak.

        CHP'den yapılan duyuruda, ilçe kongresi delege seçimlerinin bitiş tarihi 30 Temmuz olarak açıklandı. 5 Ağustos'ta başlayacak olan ilçe kongreleri ise 10 Eylül Pazar günü sona erecek.

        İl kongrelerinin başlangıç tarihi 16 Eylül olurken, bitiş tarihi ise 15 Ekim olarak açıklandı. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından olağan kurultay için geri sayıma geçilecek.

        Olağan kurultay, ilerleyen süreçte Parti Meclisi'nin belirleyeceği bir tarihte yapılacak.

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        Umutusuz vakasınız
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı yine bildiğiniz gibi: Küfürbaz... Devlet düşmanı... İsyan başladı!
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