Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı yine bildiğiniz gibi: Küfürbaz... Devlet düşmanı... İsyan başladı!

Uyar, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Bizim oralarda bir söz vardı. Biraz kaba olacak ama bunu RTE için tekrar etmekte fayda var. Sende sürülecek akıl yok" sözleriyle iğrenç bir paylaşıma imza attığı görüldü.

Erdoğan'ın milyonlarca seçmenine de hakaret eden Uyar, "Erdoğan'ı çok seviyoruz diyenler, hırsıza katile fedailik edenlerdir" paylaşımında bulunmuş. Uyar, Kobani eylemlerine ise şu sözlerle sahip çıkmış: "Acıtmadan öldürmeye geldiklerinde çok geç olmasın Kobane için sokağa"

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN OY İSTEYEN DE LİSTEDE

Listede yer alan Aysu Bankoğlu ise Almanya'da katıldığı bir programda canlı yayın esnasında, "31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, zillet ittifak üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak hepsi bellidir." İfadelerini kullanmıştı. MYK listesinde kendisine yer bulan bir başka isim olan Bülent Kuşoğlu ise Erdoğan'a yönelik, "RTE varken başımız asla dertten kurtulmaz" ifadelerini kullanmış.