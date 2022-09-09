İBB'den suya zam girişimi! Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdılar

NİSAN AYINDA ZAM YAPMIŞTI

İBB suya son olarak Nisan ayında zam yapmıştı. Nisan ayında meclisi 2 kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan'da gerçekleşen oturumda yüzde 136 zam teklifinde bulunmuştu. AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı meclis üyelerinin karşı çıkması üzerine CHP grubu yüzde 49.9 oranında su zammını ve ayrıca TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE'nin birim fiyatlarının yansıtılmasını talep etti.

TÜFE ORANINDA ZAM TEKLİFİ ÇIKARTILARAK ONAYLANDI

AK Parti Grubu ise su birim fiyatlarının her ay zamlanacak şekilde TÜFE oranında zam talebinin çıkartılarak oylanmasını istedi. Karşılıklı görüşmelerin ardından CHP'nin teklifinde yer alan her ay TÜFE oranında su birim fiyatlarının zamlanması kısmının çıkartarak yapılan oylamada İSKİ'nin yüzde 136'lık zam talebi yerine CHP grubunun yüzde 49.9 oranındaki su zammı kabul edildi.