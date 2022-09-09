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    • 09.09.2022 15:58
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    • 09.09.2022 16:14
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    İBB'den suya zam girişimi! Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdılar

    Seçim döneminde 'ücretsiz su' vaadinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren zam üstüne zam yaptı. Son olarak Nisan ayında suya zam yapan İBB yine zam için harekete geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığı öğrenildi.

    Zam için harekete geçti

    İstanbul'un kaynaklarını 2023 planları için PR'a akıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde dar gelirlilere "ücretsiz süt, ekmek ve su" vaadinde bulunmasına rağmen suya zam üstüne zam yaptı.

    Son olarak Nisan ayında suya zam yapan İBB yeni zam için harekete geçti.

    İBB ZAM İÇİN MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLUYOR
    İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

    Sosyal medyadan paylaşım yapan, Göksu "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta." ifadelerini kullandı.

        NİSAN AYINDA ZAM YAPMIŞTI
        İBB suya son olarak Nisan ayında zam yapmıştı. Nisan ayında meclisi 2 kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan'da gerçekleşen oturumda yüzde 136 zam teklifinde bulunmuştu. AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı meclis üyelerinin karşı çıkması üzerine CHP grubu yüzde 49.9 oranında su zammını ve ayrıca TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE'nin birim fiyatlarının yansıtılmasını talep etti.

        TÜFE ORANINDA ZAM TEKLİFİ ÇIKARTILARAK ONAYLANDI
        AK Parti Grubu ise su birim fiyatlarının her ay zamlanacak şekilde TÜFE oranında zam talebinin çıkartılarak oylanmasını istedi. Karşılıklı görüşmelerin ardından CHP'nin teklifinde yer alan her ay TÜFE oranında su birim fiyatlarının zamlanması kısmının çıkartarak yapılan oylamada İSKİ'nin yüzde 136'lık zam talebi yerine CHP grubunun yüzde 49.9 oranındaki su zammı kabul edildi.

        İBB'NİN SUYA ZAM LİSTESİ
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 1 Ocak 2019 yılında 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu, İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulundu. Ancak göreve geldikten sonra peş peşe zam talepleriyle su birim fiyatlarını 8.33 TL'ye 16 metreküp üzeri kullanımlarda ise 12.51 TL'ye yükseltti.

        İşte İBB yönetimi tarafından 3 yılda yapılan zam listesi:

        Kasım 2019'da suya yüzde 80 zam teklifinde bulundu.
        Temmuz 2020'de yüzde 40 oranında
        Kasım 2020'de yüzde 35
        Aralık 2020'de yüzde 39
        Mayıs 2021'de yüzde 50
        Eylül 2021'de yüzde 40 zam teklifinde bulundu
        Aralık 2021'de yüzde 57,38 zam ve her ay TÜFE oranında zam teklifinde bulundu.
        16 Şubat 2022 (Yüzde 90 ila yüzde 175 zam teklifi yapıldı. Kabul edilmedi)
        5 Nisan 2022 (yüzde 49.9 zam yapıldı)
        23 Mayıs 2022 (TÜİK tarafından Nisan ayı için açıklanan 34.46 enflasyon oranında zam talebi)
        14 Eylül 2022 (Zam oranı henüz belli değil)

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