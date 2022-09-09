İBB'den suya zam girişimi! Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdılar

İstanbul'un kaynaklarını 2023 planları için PR'a akıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde dar gelirlilere "ücretsiz süt, ekmek ve su" vaadinde bulunmasına rağmen suya zam üstüne zam yaptı.
Son olarak Nisan ayında suya zam yapan İBB yeni zam için harekete geçti.
İBB ZAM İÇİN MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLUYOR
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.
Sosyal medyadan paylaşım yapan, Göksu "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta." ifadelerini kullandı.